Η βορειοανατολική Ιταλία περνάει τον δικό της Daniel, καθώς χωριά έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί ολοσχερώς από το νερό, μετά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Η πρωτοφανής κακοκαιρία «χτύπησε» από το βράδυ της Κυριακής (16/11) την γειτονική μας χώρα. Στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρε, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας βοήθεια από την Πολιτική Προστασία και την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες με πλωτά μέσα και ελικόπτερα, που επιχείρησαν να απομακρύνουν τους «αγανακτισμένους» κατοίκους.

Πρόκειται για εκείνο το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ώρες, που αν και εξασθενημένο, θα κορυφωθεί μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και την πτώση της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο και μετά.

Στην βορειοανατολική Ιταλία, το ύψος του νερού φαινεται να καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα αυτοκίνητα, ενώ πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

Στο μεταξύ, στην τοποθεσία Μπρατσάνο συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός 35χρονου Γερμανού και μιας ηλικιωμένης Ιταλίδας, οι οποίοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτιρίου στο οποίο ζούσαν, πάντα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια.

