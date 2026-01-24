Σε ακόμη μία ανάρτηση υψηλών τόνων, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια για το αιματηρό περιστατικό στη Μινεάπολη, όπου πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα. Μέσα από το Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιχείρησε να δώσει πολιτική διάσταση στο γεγονός, στρέφοντας την κριτική του εναντίον των τοπικών και πολιτειακών αρχών της Μινεσότα και υπερασπιζόμενος με έντονο τρόπο τη δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία της τοπικής αστυνομίας από το σημείο του επεισοδίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση που εμπόδισε την παροχή προστασίας στους πράκτορες της ICE. Όπως υποστηρίζει, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι κλήθηκαν να επιχειρήσουν χωρίς την απαραίτητη συνδρομή, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνει τον κίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για τη δημόσια ασφάλεια.

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για εκτεταμένη οικονομική κακοδιαχείριση στη Μινεσότα. Κάνοντας λόγο για δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που «έχουν εξαφανιστεί», μίλησε για συστηματική απάτη σε βάρος των φορολογουμένων και για προσπάθεια συγκάλυψης από τις τοπικές πολιτικές ηγεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη βουλευτή Ίλχαν Ομάρ, διατυπώνοντας ερωτήματα για την οικονομική της κατάσταση και αφήνοντας αιχμές περί διαφθοράς.

Ο Τραμπ συνέδεσε άμεσα τα ζητήματα ασφάλειας με τη μεταναστευτική πολιτική των Δημοκρατικών, την οποία κατηγόρησε ότι άνοιξε τον δρόμο για την είσοδο παράνομων και επικίνδυνων εγκληματιών στην Πολιτεία. Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις της ICE είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και απομάκρυνση περισσότερων από 12.000 παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών από τη Μινεσότα, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο εκρηκτική.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τις αρχές να σταματήσουν, όπως είπε, να παρεμποδίζουν το έργο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, τονίζοντας με έμφαση πως «οι πράκτορες της ICE πρέπει να αφεθούν να κάνουν τη δουλειά τους», ενώ διαμήνυσε ότι όσοι ευθύνονται για οικονομική απάτη και υπονόμευση της ασφάλειας θα λογοδοτήσουν.