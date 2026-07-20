Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια ομάδα χιλίων ατόμων στο WhatsApp καταγράφει συλλογικά την κατανάλωση ενός εκατομμυρίου μπυρών μέσω φωτογραφιών, με στόχο την ολοκλήρωση του εγχειρήματος έως το 2034.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια παρέα στο Λονδίνο το 2025 και λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες, αποκλείοντας άλλα αλκοολούχα ποτά ή μη αλκοολούχες επιλογές.

Οι διαχειριστές παρακολουθούν την πρόοδο μέσω αναλυτικών στοιχείων και θερμικών χαρτών, ενώ τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και θεματικούς διαγωνισμούς.

Παρά την εντυπωσιακή συμμετοχή και την ιεραρχική οργάνωση της ομάδας, η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

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Μια συζήτηση που ξεκίνησε ανάμεσα σε φίλους, μεταξύ σοβαρού και αστείου, σε παμπ του Λονδίνου εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο παράξενα αλλά και δημοφιλή διαδικτυακά εγχειρήματα των τελευταίων ετών. Περίπου 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι άγνωστοι μεταξύ τους, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με έναν κοινό στόχο: να καταγράψουν συλλογικά την κατανάλωση ενός εκατομμυρίου μπυρών.

Η πρωτοβουλία δεν αποτελεί διαφημιστική καμπάνια ή επίσημο διαγωνισμό. Όλα οργανώνονται μέσα από μια ομάδα στο WhatsApp, όπου κάθε μέλος δημοσιεύει φωτογραφία της μπύρας που καταναλώνει μαζί με τον αριθμό που αντιστοιχεί στη συνολική καταμέτρηση.

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Η ιδέα γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν ο 29χρονος εργαζόμενος στον χρηματοοικονομικό κλάδο Έινταν Σμιθ παρακολουθούσε με περίπου 20 φίλους έναν αγώνα κρίκετ σε παμπ του Λονδίνου. Έπειτα από αρκετές μπύρες, η παρέα αναρωτήθηκε πόσες θα μπορούσαν να πιουν συνολικά μέσα στην ημέρα και κάποιος πρότεινε, περισσότερο για αστείο, το ένα εκατομμύριο. Ο Σμιθ δημιούργησε αμέσως την ομάδα «One Million Beers» και μέχρι τις 15:00 είχαν ήδη καταγραφεί οι πρώτες 100 μπύρες, αφήνοντας ακόμη 999.900 για την επίτευξη του στόχου.

Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Μέσα σε μόλις 23 ημέρες η ομάδα έφτασε το ανώτατο όριο των 1.024 μελών που επιτρέπει το WhatsApp. Η συμμετοχή παραμένει δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει λίστα αναμονής ή αίτηση εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει κανείς κάποιο ήδη ενεργό μέλος και να προκύψει διαθέσιμη θέση μετά την απομάκρυνση ανενεργών χρηστών.

Πρωτοπόρος της κατάταξης είναι ο 31χρονος σύμβουλος επιχειρήσεων Μάρκους Ράιτ από το Ντίσελντορφ, ο οποίος έχει καταγράψει περισσότερες από 1.200 μπύρες σε λιγότερο από έναν χρόνο, καταναλώνοντας κατά μέσο όρο πάνω από τέσσερις ημερησίως. Παράλληλα έχει δοκιμάσει περισσότερες από 1.500 διαφορετικές ετικέτες. Όπως δηλώνει, του αρέσει να παραμένει στην κορυφή, αν και αναγνωρίζει με χιούμορ ότι αυτό είναι «λίγο ανησυχητικό».

Οι διαχειριστές πάντως επισημαίνουν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες πίνουν κατά μέσο όρο λιγότερο από μισή μπύρα την ημέρα, ενώ μόνο τέσσερα μέλη έχουν ξεπεράσει τις 1.000 μπίρες μέσα σε έναν χρόνο. Ο Σμιθ σχολιάζει πως το επίτευγμα είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό για την υγεία τους.

Τον Ιούνιο συμπληρώθηκαν οι πρώτες 100.000 μπύρες, δηλαδή το 10% του συνολικού στόχου, με τις προβλέψεις να τοποθετούν την ολοκλήρωση του εγχειρήματος μέσα στο 2034. Για να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον, οργανώνονται συνεχώς νέες προκλήσεις, όπως χριστουγεννιάτικοι διαγωνισμοί και ένα «Παγκόσμιο Κύπελλο Μπύρας» τον Ιανουάριο. Ο δεύτερος της κατάταξης, γνωστός ως Χένρι HM, προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά από τον Ράιτ στις διακοπές του στην Ταϊλάνδη, εκμεταλλευόμενος τις χαμηλές τιμές της μπίρας.

Η ομάδα λειτουργεί με σχεδόν εταιρική οργάνωση. Ο διαχειριστής Τόμπι Τράμπερ ενημερώνει κάθε εβδομάδα αναλυτικό υπολογιστικό φύλλο με τους «Key Beer Indicators», όπου καταγράφονται βαθμολογίες, διαγράμματα, ημερήσιες και εβδομαδιαίες επιδόσεις, ακόμη και θερμικός χάρτης κατανάλωσης. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα σημειώνεται τα Σάββατα μεταξύ 18:00 και 19:00, ενώ η χαμηλότερη τα ξημερώματα της Τρίτης από τις 05:00 έως τις 06:00. Στους αγώνες της εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο οι καταγραφές υπερδιπλασιάζονται.

Ωστόσο, οι κανόνες είναι αυστηροί: επιτρέπεται μία φωτογραφία και μία καταγραφή ανά μπύρα, ενώ δεν γίνονται δεκτοί μηλίτες, κρασιά, μπύρες χωρίς αλκοόλ ή κοκτέιλ όπως το Baby Guinness. Οι διαχειριστές ελέγχουν ακόμη και τις συσκευασίες για να αποτρέψουν διπλές δηλώσεις, ενώ αρκετά μέλη γράφουν τον αριθμό καταγραφής πάνω στο ποτήρι ή φωτογραφίζουν πολλές άδειες φιάλες για απόδειξη.

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Παράλληλα, η κοινότητα έχει αποκτήσει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, με μέλη να γνωρίζονται σε παμπ ή γήπεδα. Μπύρες έχουν καταγραφεί σε γάμους, αρραβώνες, μαραθωνίους, εξετάσεις οδήγησης και μετά από υπερηχογραφήματα εγκυμοσύνης, ενώ όποιος δημοσιεύσει μια καταγραφή-ορόσημο, όπως την 25.000ή ή την 100.000ή μπίρα, κερδίζει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ομάδας.

Με πληροφορίες από Operation Sports

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