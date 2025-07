Η Τσεχική Δημοκρατία δεν θα συμμετάσχει στην αγορά όπλων για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός αμερικανικού σχεδίου που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο publico.cz.

«Η Τσεχική Δημοκρατία επικεντρώνεται σε άλλα σχέδια και μονοπάτια για το πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία, για παράδειγμα μέσω της πρωτοβουλίας για τα πυρομαχικά» στο πλαίσιο της οποίας οι Τσέχοι προμηθεύονται οβίδες μεγάλου διαμετρήματος σε όλο τον κόσμο με χρηματοδότηση από τους συμμάχους, είπε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέκρινε την Τρίτη το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η ίδια δήλωσε ότι είναι «πραγματικά λυπημένη» που δεν εγκρίθηκαν οι κυρώσεις, αλλά ελπίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο της Σλοβακίας. Η Σλοβακία έχει μπλοκάρει την τελευταία δέσμη κυρώσεων της ΕΕ μέχρι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της σχετικά με μια ξεχωριστή πρόταση της ΕΕ για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters τη Δευτέρα ότι όλα τα στοιχεία του πακέτου έχουν συμφωνηθεί, αν και ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να έχει επιφυλάξεις σχετικά με ένα προτεινόμενο χαμηλότερο ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, με στόχο τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας, τις τράπεζές της και τη στρατιωτική της βιομηχανία.

Το νέο πακέτο προτείνει την απαγόρευση των συναλλαγών με τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream της Ρωσίας, καθώς και των τραπεζών που συμμετέχουν σε καταστρατήγηση των κυρώσεων.

Προτείνει επίσης ένα κυμαινόμενο ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο 15% κάτω από τη μέση αγοραία τιμή του αργού τους προηγούμενους τρεις μήνες, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, μετά το τέλος του Συμβουλίου, ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησής του, δηλώνοντας ότι «ο κυβερνητικός συνασπισμός απορρίπτει την ηλίθια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διακοπεί η ροή φυσικού αερίου από το 2028. Η Επιτροπή μπορεί να το προχωρήσει, ίσως το κάνει μέσα στις επόμενες ημέρες».

