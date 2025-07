Αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ έπληξαν το λιμάνι καυσίμων Ρας Ίσα την Μ.Πέμπτη, 17 Απριλίου, στα δυτικά της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 74 ανθρώπων και τον τραυματισμό 171.

«Ο απολογισμός της επίθεσης του αμερικανικού εχθρού εναντίον εγκαταστάσεων στη Ρας Ίσα ανήλθε σε 74 μάρτυρες και 171 τραυματίες», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας της διοίκησης των Χούθι, Άνεες Αλασμπαχί, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Τα χτυπήματα της Μ.Πέμπτης, 17 Απριλίου, έγιναν στο δυτικό λιμάνι καυσίμων του Ρας Ίσα, το οποίο ο αμερικανικός στρατός είπε ότι στόχευε να κόψει μια πηγή καυσίμου για το Μαχητική ομάδα Χούθι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να μην σταματήσουν τη μεγάλης κλίμακας χτυπήματα που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στη μεγαλύτερη στρατιωτική της επιχείρηση στη Μέση Ανατολή από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ Ιανουάριο, εκτός εάν οι Χούθι σταματήσουν τις επιθέσεις στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας.

