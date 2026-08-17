Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δεκαεννέα τραυματίστηκαν έπειτα από κατάρρευση στύλου ηλεκτροδότησης στον ναό Ασόκ Νταμ στο Λακχισαράι.

Το περιστατικό προκάλεσε ηλεκτροπληξία και συνθήκες πανικού ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τον θεό Σίβα.

Οι τοπικές αρχές μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία για άμεση ιατρική φροντίδα και ξεκίνησαν έρευνα για την ακριβή αιτία του δυστυχήματος.

Ο Ανώτερος Υπουργός του Μπιχάρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ανακοίνωσε την παροχή οικονομικής αποζημίωσης στις οικογένειες των θυμάτων.

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Σύμφωνα με αξιωματούχους, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 19 τραυματίστηκαν σε περιστατικό που προκάλεσε συνθήκες πανικού και συνωστισμού («σαν ποδοπάτημα»), όταν κατέρρευσε στύλος ηλεκτροδότησης στον ναό Ασόκ Νταμ του Λακχισαράι, στην πολιτεία Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας.

«Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας στύλος ηλεκτροδότησης έπεσε στο σημείο και άνθρωποι υπέστησαν ηλεκτροπληξία, γεγονός που οδήγησε σε κατάσταση πανικού και συνωστισμού», δήλωσε τη Δευτέρα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI ο Shivam Kumar, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την ακριβή αιτία μόνο αφού επαληθεύσουμε όλα τα στοιχεία».

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Το περιστατικό συνέβη εν μέσω συνωστισμού πιστών στον ναό, οι οποίοι έσπευδαν να προσφέρουν νερό στον ινδουιστικό θεό Σίβα κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα Σραβάν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India.

At least seven people have been killed and 19 injured in a stampede at a Hindu temple in Bihar’s Lakhisarai district after a massive crowd gathered to pay homage to the Hindu deity Shiva, officials say pic.twitter.com/SreIvFgdA3 August 17, 2026

Περισσότερα από δώδεκα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία, δήλωσε ο αξιωματούχος Σαϊλέντρα Κουμάρ, ενώ βίντεο του πρακτορείου ANI έδειχναν συγγενείς να συγκεντρώνονται στα νοσοκομεία καθώς τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν εκεί τους τραυματίες.

«Το περιστατικό στο Ασόκ Νταμ του Λακχισαράι είναι εξαιρετικά τραγικό και συγκλονιστικό. Είμαι βαθύτατα συντετριμμένος από την είδηση ​​του θανάτου των πιστών στο δυστύχημα», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Ανώτερος Υπουργός του Μπιχάρ, Σαμράτ Τσουντχάρι.

Seven people were killed and around 10 others injured in a stampede at the Ashok Dham temple in Bihar’s Lakhisarai as a large number of devotees gathered to offer prayers on the third Monday of Sawan. Most of those killed were women, police said.



Lakhisarai SDPO Shivam Kumar… pic.twitter.com/DF9idxyWXw — The Indian Express (@IndianExpress) August 17, 2026

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες στις αρχές ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη και άμεση ιατρική φροντίδα για τους τραυματίες», πρόσθεσε.

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Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ Σάμρατ Σουντάρι χαρακτήρισε “οδυνηρό” το δυστύχημα αυτό και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν έκαστη αποζημίωση 400.000 ρουπιών (περίπου 3.600 ευρώ).

Το ιστορικό της Ινδίας όσον αφορά τα δυστυχήματα σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης δυστυχώς δεν είναι το σπάνιο φαινόμενο, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Τον περσινό Νοέμβριο, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πανικό που προκλήθηκε στο πλήθος σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία.

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Δύο μήνες νωρίτερα, ποδοπάτημα στοίχισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους σε πολιτική συγκέντρωση στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Το 2024, 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θρησκευτική συγκέντρωση χιλιάδων ινδουιστών στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές σε ένα από τα φονικότερα δυστυχήματα που συνδέονται με ποδοπάτημα τα τελευταία χρόνια στην Ινδία.

Πηγές: Al Jazeera, ΑFP

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