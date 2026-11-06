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Η ραγδαία αύξηση των επιδημικών εξάρσεων έχει οδηγήσει σε 562 νοσηλείες και αρκετούς θανάτους, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της χώρας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 96% των ασθενών ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν άγνωστη εμβολιαστική κατάσταση, γεγονός που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης.

Η επανεμφάνιση της νόσου αποδίδεται εν μέρει στη μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη και στην αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια, ενώ η κατάσταση περιπλέκεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

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Σε έξαρση βρίσκεται η ιλαρά στις ΗΠΑ, με τα κρούσματα να ξεπερνούν για πρώτη φορά από το 1991 το όριο των 5.000 μέσα σε ένα έτος. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έχουν καταγραφεί συνολικά 5.182 περιστατικά από την αρχή του 2026, καθώς οι εστίες μετάδοσης εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από τα 2.289 κρούσματα που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025, καταδεικνύοντας την ανησυχητική επιστροφή μιας ασθένειας που θεωρούνταν ότι είχε τεθεί υπό έλεγχο στις ΗΠΑ.

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Θάνατοι, νοσηλείες και νέες εστίες μετάδοσης

Η αύξηση των περιστατικών συνοδεύεται από σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, μέσα στο 2026 έχουν αναφερθεί 43 νέες επιδημικές εξάρσεις, ενώ οι νοσηλείες που συνδέονται με την ιλαρά ανέρχονται σε 562, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11% των συνολικών κρουσμάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι θάνατοι που έχουν συνδεθεί με τη νόσο. Η Πενσιλβάνια ανακοίνωσε πρόσφατα τον έκτο θάνατο που σχετίζεται με την ιλαρά στην πολιτεία μέσα στη χρονιά, ενώ από έναν θάνατο ανέφεραν επίσης η Νέα Υόρκη και το Ουισκόνσιν.

Ωστόσο, υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις ανακοινώσεις των πολιτειακών αρχών και τα επίσημα στοιχεία του CDC, το οποίο έχει καταγράψει τέσσερις θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά για το 2026, χωρίς να έχει διευκρινίσει σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν. Για το 2025, ο οργανισμός είχε καταγράψει τρεις θανάτους.

Ως προς την ηλικιακή κατανομή, 2.132 κρούσματα αφορούν άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω, ενώ 2.104 περιστατικά έχουν καταγραφεί στην ηλικιακή ομάδα 5-19 ετών. Στα παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιστοιχούν 908 κρούσματα.

Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ενισχύει την ανησυχία

Καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της νόσου φαίνεται να διαδραματίζει η ανεπαρκής εμβολιαστική κάλυψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, το 96% των κρουσμάτων αφορά άτομα που είτε δεν είχαν εμβολιαστεί είτε η εμβολιαστική τους κατάσταση ήταν άγνωστη.

Η ιλαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ το 2000, χάρη στην ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανεμφάνιση της νόσου.

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Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, λόγω των γνωστών επιφυλάξεών του απέναντι στα εμβόλια και των δημόσιων τοποθετήσεών του για τους κινδύνους της ιλαράς.

Η νόσος είναι εξαιρετικά μεταδοτική και εκδηλώνεται συνήθως με υψηλό πυρετό, αναπνευστικά συμπτώματα και χαρακτηριστικό δερματικό εξάνθημα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει πνευμονία και εγκεφαλίτιδα, επιπλοκές που ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο.

Πριν από την ανάπτυξη του εμβολίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά προκαλούσε εκατοντάδες θανάτους παιδιών κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικού εμβολίου, η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

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(Με πληροφορίες από Reuters)