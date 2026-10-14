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Ο δικαστής έκρινε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα παραβίασε τον νόμο επιχειρώντας να αποκλείσει τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση εκδόθηκε ως προσωρινή δικαστική διαταγή και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης.

Ο δικαστής ανέφερε ότι ο αποκλεισμός βασίστηκε στη δυσαρέσκεια του προέδρου για τη δημοσιογραφική κάλυψη και όχι σε λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τα μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι ο αποκλεισμός τους παραβίαζε τις συνταγματικές εγγυήσεις για την ελευθερία του Τύπου και τη δέουσα διαδικασία.

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Ομοσπονδιακός δικαστής παρέτεινε την πρόσβαση δημοσιογράφων του CNN, του MS NOW και του Politico στον Λευκό Οίκο, κρίνοντας την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιθανότατα παραβίασε τον νόμο όταν επιχείρησε να τους αποκλείσει. Πρόκειται για την τελευταία δικαστική απόφαση σε βάρος του στο πλαίσιο της διαμάχης για την ελευθερία του Τύπου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι εξέδωσε γραπτή απόφαση, με την οποία εξηγεί αναλυτικότερα την επείγουσα απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου, με την οποία αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

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Τα μέσα ενημέρωσης και οι οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για αντισυνταγματικά αντίποινα κατά δημοσιογράφων, εξαιτίας της ειδησεογραφικής κάλυψης που δεν του αρέσει.

Η απόφαση του Κέλι τον περασμένο μήνα επέτρεψε προσωρινά στους δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW και του Politico να έχουν πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου. Την Τρίτη, ο δικαστής εξέδωσε μια απόφαση που ονομάζεται προσωρινή δικαστική διαταγή, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εκδώσει την τελική του απόφαση επί της αγωγής που έχουν καταθέσει τα μέσα ενημέρωσης, εκτός εάν κάποιο εφετείο την ακυρώσει.

Ο Κέλι έγραψε ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ καθιστούσαν σαφές πως απαγόρευσε την πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα επειδή θεωρούσε ότι η δημοσιογραφική τους κάλυψη ήταν μεροληπτική και ανακριβής, και όχι για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως υποστήριξαν αργότερα οι κυβερνητικοί δικηγόροι ενώπιον του δικαστηρίου.

«Με απλά λόγια, πρόκειται για παράνομη διάκριση λόγω διαφορετικής άποψης», έγραψε ο δικαστής, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να εκλάβει αυτή την απόφαση ως ένδειξη ότι τα παράπονα του προέδρου Τραμπ στερούνται βάσης».

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποστηρίξει ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο αποτελούσε παράνομα αντίποινα για τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Παράλληλα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι κατασκεύασε αβάσιμες ανησυχίες περί εθνικής ασφάλειας για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό τους.

Στην αγωγή τους, τα μέσα υποστήριξαν ότι ο αποκλεισμός παραβίαζε τις συνταγματικές εγγυήσεις της Πρώτης Τροπολογίας των ΗΠΑ για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου, καθώς και το δικαίωμά τους στη δέουσα διαδικασία (due process), δηλαδή στη δίκαιη μεταχείριση από την κυβέρνηση.

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Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Λευκός Οίκος αποκατέστησε την πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN, του MS NOW και του Politico, αφού ο Κέλι έκρινε ότι ο αποκλεισμός τους «πιθανότατα παραβίαζε τα συνταγματικά δικαιώματά τους στη δέουσα διαδικασία» και διέταξε την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

«Να εξαναγκαστούν σε καλύτερη κάλυψη»

Ο δικαστής πραγματοποίησε ακρόαση στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ακούσει τα επιχειρήματα των μέσων ενημέρωσης και του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το εάν έπρεπε να παραταθεί η προστασία των δημοσιογράφων από ενδεχόμενο νέο αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε τους αποκλεισμούς, υποστηρίζοντας ότι ήταν δίκαιοι και δικαιολογημένοι.

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«Εδώ έχουμε την ασυνήθιστη περίπτωση στην οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει να περιορίσει την ελευθερία του λόγου. Θέλει να εξαναγκάσει τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν καλύτερη δημοσιογραφική κάλυψη», δήλωσε στον Κέλι κατά τη διάρκεια της ακρόασης ο Θίοντορ Μπουτρούς, δικηγόρος που εκπροσωπεί τα μέσα ενημέρωσης.

«Το CNN, το MS NOW και το Politico προέβησαν σε ενέργειες που φαίνεται να είναι αδικαιολόγητες», δήλωσε ο Μάικλ Βέλτσικ, δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου και στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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Τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στις δημοσκοπήσεις, εν μέσω ανησυχιών για ζητήματα όπως ο πληθωρισμός και ο πόλεμος στο Ιράν.

Πηγή: Reuters

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