Σε μια βραδιά με χαμηλές θερμοκρασίες αλλά υψηλό συμβολισμό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, κήρυξαν επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, ανάβοντας το Εθνικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στο πάρκο Ellipse, ακριβώς νότια του Λευκού Οίκου πίσω από προστατευτικό πλέξιγκλας για ευνόητους λόγους.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής, ο Τραμπ απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας ότι «η Πρώτη Κυρία θα κάνει τις τιμές».

First Lady Melania Trump departs the White House to light the National Christmas Tree 🌲 pic.twitter.com/RPtS6AZQQ8 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 5, 2025

Μετρώντας αντίστροφα από το πέντε, η Μελάνια πάτησε το κουμπί που ενεργοποίησε τα φώτα του δέντρου, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλήθος.

«Είναι μια ομορφιά», σχολίασε ο Πρόεδρος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε εμφανίσεις από τους Beach Boys, τον τραγουδιστή χριστιανικής μουσικής Μάθιου Γουέστ και τους καλλιτέχνες της κάντρι Γκάμπι Μπάρετ, Τζον Πάρντι, Αλάνα Σπρίνγκστιν, Μπρετ Γιανγκ και Γουόρεν Ζάιντερς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη νωρίτερα την ημέρα μεταξύ Ρουάντα και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκφράζοντας ικανοποίηση για την εξέλιξη.

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες», αλλά πρόσθεσε ότι τελικά είναι ικανοποιημένος που οι θητείες του δεν ήταν συνεχόμενες. Όπως ανέφερε, αυτό του δίνει την ευκαιρία να βρίσκεται στο αξίωμα την επόμενη χρονιά, όταν οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του καλοκαιριού, όπως σημειώνει το Associated Press.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τραμπ εξέφρασε την αγάπη του προς «όλους τους υπέροχους πολίτες» των ΗΠΑ — ακόμη και όσους δεν του είναι συμπαθείς — συνδέοντας το μήνυμά του με το παράδειγμα του Ιησού.

«Με τη γέννηση του Ιησού, η ανθρώπινη ιστορία πέρασε από τη νύχτα στη μέρα. Ο λόγος και το παράδειγμά του μάς διδάσκουν να αγαπάμε και να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε.

Πρόσθεσε πως «περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα» δικαιούνται σεβασμό και φροντίδα.

Ο Τραμπ δήλωσε υπερήφανος για τις ειρηνευτικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί την τρέχουσα χρονιά και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει πρόοδος και στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους εργάζονται για τη στήριξη των άπορων, την αστυνομία, τους διασώστες, τα στελέχη ICE και τη Συνοριοφυλακή «που ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα». Αναφέρθηκε, επίσης, στους δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών, κοντά στον Λευκό Οίκο, με τον έναν να χάνει τη ζωή του.

Το μήνυμα του Τραμπ για την οικονομία

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους να αισθάνονται ευγνωμοσύνη καθως «τα σύνορα της χώρας είναι ασφαλή, η αμερικανική οικονομία ακμάζει και ο πληθωρισμός σταμάτησε».

«Το έθνος μας είναι δυνατό και η Αμερική είναι πίσω — μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο ισχυρή από ποτέ», κατέληξε.

Πηγή Φωτογραφιών: REUTERS