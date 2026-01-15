Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να καταφύγει στον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) για τη Μινεσότα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε «Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούουν στο νόμο και δεν εμποδίσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και στασιαστές από το να εξαπολύουν επιθέσεις στους Πατριώτες της (ICE) οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα θέσω σε εφαρμογή τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ».

Πρόκειται για έναν νόμο που δίνει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον στρατό μέσα στη χώρα, ακόμη και εναντίον Αμερικανών πολιτών, όταν κρίνει ότι υπάρχει σοβαρή αναταραχή ή εξέγερση. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό συμβαίνει ενώ αυξάνεται η ένταση λόγω της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων σε μια μεγάλη, πυκνοκατοικημένη πόλη, όπου σημειώνονται καθημερινές συγκρούσεις.

Σε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων χθες (14/1), ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε ένα άτομο στο πόδι, στη Μινεάπολη, αφού δέχθηκε επίθεση με φτυάρι κατά τη διάρκεια σύλληψης. Μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίου έριξαν δακρυγόνα σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση στη βόρεια Μινεάπολη, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Την περασμένη εβδομάδα μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα.