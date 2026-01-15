Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε ένα άτομο στο πόδι, στη Μινεάπολη, αφού δέχθηκε επίθεση με φτυάρι κατά τη διάρκεια σύλληψης, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας.

A man (illegal alien from Venezuela) who was the object of an ICE operation in Minneapolis tried to use a shovel to attack an ICE agent. The agent drew his weapon and shot the suspect. The subject was shot in the leg and taken the hospital.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου στις 7 Ιανουαρίου ένας πράκτορας του ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι ενώ οδηγούσε.

Μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίου έριξαν δακρυγόνα σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση στη βόρεια Μινεάπολη, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.