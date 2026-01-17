Ένας υποψήφιος για το Κογκρέσο από τη Φλόριντα των ΗΠΑ δήλωσε ότι αγόρασε το διαδικτυακό domain nazis.us και το ρύθμισε ώστε να ανακατευθύνει τους επισκέπτες στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), υπό το οποίο ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν πραγματοποιήσει βίαιες επιχειρήσεις κατά των μεταναστών, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Μαρκ Ντέιβις, που διεκδικεί τη θέση του Ρεπουμπλικανού Βερν Μπούκαναν στις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου ως Δημοκρατικός, ανέλαβε χθες (16/1) την ευθύνη για την κίνηση σε ανάρτηση στο X.

Η δήλωσή του ήρθε τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μιας γυναίκας από τη Μινεάπολη που σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), αναδεικνύει τα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της ICE.

«Είμαι ένας απλός πατέρας στη συντηρητική Φλόριντα», έγραψε ο Ντέιβις. «Αγόρασα το nazis.us επειδή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ έγινε πλήρως φασιστικό και κανείς με εξουσία δεν σκέφτηκε να αντιδράσει. Έτσι το έκανα εγώ».

Πρόσθεσε ότι «αν οι ισχυροί δεν πολεμούν τους Ναζί, τότε ένας απλός άνθρωπος θα το κάνει».

Το domain nazis.us καταχωρήθηκε στις 13 Ιανουαρίου μέσω του GoDaddy, με διεύθυνση στη Φλόριντα. Η πρωτοβουλία του Ντέιβις προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις: κάποιοι τον επαίνεσαν για το θάρρος του, ενώ άλλοι τον κορόιδεψαν και δήλωσαν ότι θα τον καταψηφίσουν.

Η Γκουντ σκοτώθηκε σε ένα από τα πολλά βίαια περιστατικά κατά τα οποία πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων των ICE, επενέβησαν σε κοινότητες κατά τις διαδηλώσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για τη μετανάστευση. Πολλοί αντιτιθέμενοι στις πρακτικές αυτές έχουν συγκρίνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες με τη Γκεστάπο, την μυστική αστυνομία των Ναζί.

(Με πληροφορίες από Guardian)

