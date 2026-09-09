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Το Ιράν απάντησε πλήττοντας δέκα πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ναυτικού και τον τραυματισμό ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την τοπική αεράμυνα να αναχαιτίζει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια, εν μέσω ανησυχιών για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

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Νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τα σοβαρότερα μέχρι σήμερα πλήγματα εναντίον πλοίων και ενεργειακών υποδομών, από την έναρξη της εξάμηνης σύγκρουσης.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον 10 πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την καταστροφή πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

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Η νέα κλιμάκωση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη ένας αγνοείται μετά από περιστατικό με δεξαμενόπλοιο.

Πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν μέσα στη νύχτα πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα, δημοσιοποιώντας βίντεο στα οποία φαίνονται πλοία να φλέγονται πριν τελικά βυθιστούν.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν απάντηση σε δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εξαπέλυσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν Αμερικανοί τραυματίες.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει νέα πολιτική βάσει της οποίας τα ιρανικά δεξαμενόπλοια θα αποτελούν στόχο ως αντίποινα για επιθέσεις που απειλούν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία.

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«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.

Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αντίποινα, υποστηρίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα.

Στη συνέχεια, αναφορές έκαναν λόγο για πλήγματα σε πλοία στα ύδατα αρκετών χωρών της περιοχής.

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Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων Hercules Star φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Ντουμπάι. Η εταιρεία ναύλωσης Peninsula ανακοίνωσε ότι ένας ναυτικός σκοτώθηκε και ένας ακόμη αγνοείται.

Πηγές στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας ανέφεραν ότι το πλοίο ενδέχεται να χτυπήθηκε από drone.

Η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε επίσης ότι έλαβε αναφορά για πλοίο στην περιοχή το οποίο είχε πάρει κλίση και πιθανώς παρουσίαζε εισροή υδάτων μετά από πλήγμα βλήματος. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν επρόκειτο για το ίδιο πλοίο.

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Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια καυσίμου

The tanker New Andrews, an American tanker, was hit by an Iranian drone near Basra, Iraq, Iraqi channels report. pic.twitter.com/sj9nPBGt8x — Open Source Intel (@Osint613) September 9, 2026

Δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι λιμένων ανέφεραν ότι το New Andros, δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια μαζούτ, τυλίχθηκε στις φλόγες αφού φέρεται να χτυπήθηκε από drone στα ιρακινά χωρικά ύδατα.

Στο πλοίο επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα.

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Η UKMTO ανέφερε ότι είχε λάβει πληροφορίες για αρκετά εμπορικά πλοία που δέχθηκαν πλήγματα από πυρά και τέθηκαν εκτός λειτουργίας στον βόρειο Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, εκατέρωθεν των Στενών του Ορμούζ.

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Η υπηρεσία δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων ή τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Ιράν φέρεται επίσης να απείλησε πετρελαιοφόρα που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα.

Παράλληλα, πηγή στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υπέστη ζημιές στο εμιρατινό λιμάνι Khor Fakkan.

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Βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν κατά βάσης στην Ιορδανία

Η σύγκρουση επεκτάθηκε και εκτός του θαλάσσιου μετώπου.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης που χρησιμοποιούν αμερικανικές δυνάμεις κοντά στην Αλ-Αζράκ, στην ανατολική Ιορδανία.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε 18 από τους 20 ιρανικούς πυραύλους. Οι δύο που δεν αναχαιτίστηκαν έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία ήταν αναποτελεσματικές και ότι όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ασφαλείς.

Βίντεο που καταγράφηκε στην περιοχή Ας-Σατζάρα, στη βόρεια Ιορδανία, και επαληθεύτηκε από το Reuters, έδειξε λάμψεις να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης

Η βασική ανησυχία των διεθνών αγορών αφορά πλέον την κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό περιορίσει τη διέλευση πλοίων από την περιοχή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαντήσει με αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι έχει καταφέρει να καθοδηγήσει αρκετά δεξαμενόπλοια μέσα από τα Στενά. Ωστόσο, ανεξάρτητοι παρατηρητές εκτιμούν ότι γίνεται ολοένα δυσκολότερο να υπολογιστεί πόσο πετρέλαιο εξακολουθεί να διακινείται μέσω της περιοχής.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι μόλις έξι πλοία με ενεργοποιημένους πομπούς διέσχισαν τα Στενά κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Η ενεργειακή αγορά σε συναγερμό

Η ταυτόχρονη κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, στον Κόλπο του Ομάν, στην Ιορδανία, στη Σαουδική Αραβία και στην Υεμένη ενισχύει τους φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και ενεργειακές υποδομές έχουν ήδη προκαλέσει άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ η περιορισμένη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα για τις διεθνείς προμήθειες.

Οι εξελίξεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς το βασικό πέρασμα για ένα τεράστιο μέρος των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολεμικής αντιπαράθεσης.