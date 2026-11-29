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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συμμετοχή στις σημερινές γενικές εκλογές στην Ισπανία σημειώνει ιστορικό ρεκόρ, καθώς έως τις 14:00 είχε ψηφίσει το 45,74% των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 1993 και του 2023.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε ομαλά σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ασκούν το δικαίωμα της ψήφου τους από νωρίς το πρωί.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται κανονικά έως τις 20:00, ενώ η πρώτη επίσημη εικόνα για τα αποτελέσματα αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 22:30.

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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινείται η συμμετοχή στις σημερινές γενικές εκλογές στην Ισπανία, καθώς έως τις 14:00 (ώρα Ισπανίας) είχε ψηφίσει το 45,74% των εκλογέων, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη ώρα, ξεπερνώντας κατά σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο της ιστορικής σειράς, το οποίο είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 1993, όταν η συμμετοχή στις 14:00 ανερχόταν στο 42%.

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Παράλληλα, η προσέλευση είναι αυξημένη κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2023, όταν την ίδια ώρα είχε ψηφίσει το 40,48% των πολιτών. Συνολικά, περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου στις φετινές εκλογές. Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 09:00 το πρωί, ώρα ηπειρωτικής Ισπανίας, ενώ η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε ομαλά, καθώς και τα 61.033 εκλογικά τμήματα είχαν συγκροτηθεί χωρίς να καταγραφούν προβλήματα.

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🟡#HechosDigital | España registra largas filas en los centros de votación y una participación del 45.54% a las 14:00, superando en 4.55 puntos el dato de 2023. El avance no incluye los 1,012,033 votos por correo ni los sufragios del extranjero. Video cortesía #AztecaNoticias #España — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) November 29, 2026

Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως τις 20:00 (τοπική ώρα), με την εκλογική ημέρα να ξεκινά από νωρίς με μεγάλες ουρές έξω από εκλογικά κέντρα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι πολιτικοί αρχηγοί προσήλθαν στις κάλπες

Ο πρώτος υποψήφιος που ψήφισε ήταν ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έριξε την ψήφο του στην κάλπη περίπου στις 09:15 στη Μαδρίτη. Μετά την ψηφοφορία, δήλωσε ότι διαπιστώνει «ιστορική κινητοποίηση» των πολιτών, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό (PP) ψήφισε στις 10:35 και κάλεσε τους Ισπανούς να προσέλθουν στις κάλπες «χωρίς φόβο, αλλά με μνήμη». Από την πλευρά του, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ (Vox) απηύθυνε έκκληση για μαζική συμμετοχή, καλώντας όσους απέχουν από τις εκλογές να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι κανείς δεν έχει ψηφίσει στη θέση τους.

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Η υποψήφια των Podemos, Ιρένε Μοντέρο, ψήφισε περίπου στις 10:55 στο Γκαλαπαγάρ, στα βορειοδυτικά της Περιφέρειας της Μαδρίτης. Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος, υπενθύμισε ότι «η ψήφος είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με τεράστιες προσπάθειες».

Την ίδια ώρα, η Άδα Κολάου, υποψήφια του Frente Amplio, από τη Βαρκελώνη υπογράμμισε ότι «οι γυναίκες δεν πρόκειται να μείνουν σιωπηλές». Το πρώτο κύμα ενημέρωσης για τα εκλογικά αποτελέσματα αναμένεται περίπου στις 22:30 το βράδυ, ώρα Ισπανίας (23:30 ώρα Ελλάδας), οπότε και θα αρχίσει να διαμορφώνεται η πρώτη εικόνα για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

Η αυξημένη συμμετοχή, με το ποσοστό να έχει ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων για την ίδια ώρα, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής εκλογικής ημέρας στην Ισπανία.

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Με πληροφορίες από El Pais, RTVE

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