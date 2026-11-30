Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο κέρδισε τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία με τη συνεργασία του ακροδεξιού κόμματος Vox.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε την ήττα του, τερματίζοντας οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης μετά την αποτυχία του κυβερνητικού πακέτου για τη στεγαστική κρίση.

Η νέα πολιτική κατάσταση στην Ισπανία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τους συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τον άξονα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς στις Βρυξέλλες.

Η νέα κυβέρνηση προτίθεται να ακολουθήσει πολιτικές φορολογικών ελαφρύνσεων και να υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση στην εξωτερική πολιτική, αποκαθιστώντας τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η νέα Βουλή θα συγκληθεί στις 23 Δεκεμβρίου για να καθορίσει τη μορφή της μελλοντικής κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιστορική πολιτική στροφή καταγράφεται στην Ισπανία μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2026. Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο καταλαμβάνει την πρώτη θέση (γύρω στις 133–135 έδρες) και, μαζί με το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ —το οποίο σημειώνει θεαματική άνοδο στις 50–53 έδρες— εξασφαλίζει άνετα την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των 350 εδρών (με όριο τις 176).

Από το αδιέξοδο της στέγασης στην ήττα των Σοσιαλιστών

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) να υποχωρεί στις 115–116 έδρες, παραδέχθηκε ήδη την ήττα του και συνεχάρη τον Φεϊχόο, κλείνοντας έναν κύκλο οκτώ ετών διακυβέρνησης.

Advertisement

Advertisement

Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες —αντί για το καλοκαίρι του 2027— ήταν αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής παράλυσης που προκάλεσε η απόρριψη του κυβερνητικού πακέτου για τη στεγαστική κρίση από το καταλανικό κόμμα Junts. Παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης της Ισπανίας, η έκρηξη των ενοικίων —που πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις και γενική απεργία— σε συνδυασμό με σκάνδαλα διαφθοράς γύρω από συνεργάτες της κυβέρνησης και τον κατακερματισμό της Αριστεράς, έπληξαν καθοριστικά τον Σάντσεθ.

Αντίθετα, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο κέρδισε έδαφος προβάλλοντας ένα τεχνοκρατικό προφίλ με υποσχέσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Παράλληλα, το Vox κεφαλαιοποίησε τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και το μεταναστευτικό, αναδεικνυόμενο σε ρυθμιστή των εξελίξεων και ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο ή τη καθοριστική στήριξη της Ακροδεξιάς σε εθνικό κυβερνητικό επίπεδο για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο.

Ο αντίκτυπος στην Ευρώπη: Σβήνει το τελευταίο «σοσιαλιστικό προπύργιο»

Η αλλαγή σκυτάλης στη Μαδρίτη δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ισπανίας, αλλά αναδιαμορφώνει τους συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Απώλεια της «προοδευτικής εξαίρεσης» του Νότου: Για χρόνια, η κυβέρνηση Σάντσεθ αποτελούσε τη βασική φωνή της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και το αντίβαρο στη δεξιά και ακροδεξιά στροφή άλλων μεγάλων κρατών-μελών. Η πτώση της αποδυναμώνει αισθητά τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές (PES) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ενίσχυση του άξονα Δεξιάς – Ακροδεξιάς στην ΕΕ: Η επικράτηση του μπλοκ PP–Vox εδραιώνει την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και ενισχύει την επιρροή των εθνικιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων στις Βρυξέλλες, εντείνοντας τις πιέσεις για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και αναθεώρηση της «Πράσινης Συμφωνίας».

Στροφή στην εξωτερική πολιτική και τη Μέση Ανατολή: Ο Σάντσεθ υπήρξε ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της ισραηλινής κυβέρνησης στην Ευρώπη, προχωρώντας στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και σε εμπάργκο όπλων. Ο Φεϊχόο αναμένεται να υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή, ευθυγραμμισμένη με το κεντρικό ευρωπαϊκό ρεύμα στάση, αποκαθιστώντας τις αμυντικές και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, παρά τις πιο σκληρές θέσεις του Vox.

Δημοσιονομική πειθαρχία και επενδύσεις: Στο οικονομικό πεδίο, η μετάβαση από την αναδιανεμητική ατζέντα των Σοσιαλιστών στην πολιτική φοροελαφρύνσεων και απορρύθμισης του PP φέρνει τη Μαδρίτη πιο κοντά στις συντηρητικές δημοσιονομικές προτεραιότητες των Βρυξελλών, με το ερώτημα ωστόσο να παραμένει κατά πόσο η εξάρτηση από το Vox θα δημιουργήσει τριβές με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ζητήματα κράτους δικαίου και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η νέα Βουλή πρόκειται να συγκληθεί στις 23 Δεκεμβρίου, οπότε και θα φανεί αν ο Φεϊχόο θα σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με υπουργούς του Vox ή κυβέρνηση μειοψηφίας με την κοινοβουλευτική του ανοχή.