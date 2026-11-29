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Ο ίδιος διαθέτει πολιτική διαδρομή στο Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο αποχώρησε το 2013 διαφωνώντας με την πολιτική στάση της τότε ηγεσίας.

Η πολιτική του ατζέντα περιλαμβάνει την αυστηρή αντιμετώπιση της μετανάστευσης, την κατάργηση των αυτόνομων περιφερειών της χώρας και την έντονη αμφισβήτηση της ισπανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Αμπασκάλ απορρίπτει τους νόμους για την έμφυλη βία και τάσσεται σταθερά κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια.

Η ρητορική του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας ακόμη και σε δικαστικές προσφυγές για υποκίνηση μίσους και βίας.

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Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ (Santiago Abascal Conde, γεννημένος το 1976 στο Μπιλμπάο) είναι Ισπανός πολιτικός, πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Vox από το 2014, βουλευτής της Μαδρίτης από το 2019 και πρόεδρος της ευρωπαϊκής εθνικιστικής συμμαχίας Patriots.eu από τον Νοέμβριο του 2024.

Η καταγωγή και η σκιά της ETA

Μεγάλωσε στην επαρχία Άλαβα της Χώρας των Βάσκων. Ο πατέρας του ήταν στέλεχος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και ο παππούς του διετέλεσε δήμαρχος κατά την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο και της μετάβασης στη δημοκρατία. Λόγω της πολιτικής δράσης της οικογένειας, δέχονταν διαρκείς απειλές από την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση ETA, με αποτέλεσμα ο Αμπασκάλ να κυκλοφορεί με ένοπλη φρουρά από τα είκοσί του χρόνια.

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Αποχώρηση από το PP και ίδρυση του Vox

Εντάχθηκε στο Λαϊκό Κόμμα στα 18 του και εξελέγη τοπικός σύμβουλος και βουλευτής στο περιφερειακό κοινοβούλιο των Βάσκων (2004–2009). Το 2013 αποχώρησε από το PP, κατηγορώντας τον τότε πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι για υπερβολική υποχωρητικότητα απέναντι στους Καταλανούς αυτονομιστές. Την ίδια χρονιά συνίδρυσε το Vox, αναλαμβάνοντας την προεδρία του τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν επικράτησε της πιο μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος.

Άνοδος στην εξουσία

Υπό την ηγεσία του, το Vox εξελίχθηκε από περιθωριακό κόμμα στην τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Ισπανίας, κερδίζοντας έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο το 2019 και συμμετέχοντας έκτοτε σε περιφερειακές κυβερνήσεις και δεκάδες δήμους σε συνεργασία με το PP. Στις σημερινές εκλογές σύμφωνα με τα exit polls θα φτάσει τις 53.

Οι πιο ακραίες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις του

Ο Αμπασκάλ έχει προκαλέσει επανειλημμένα έντονες πολιτικές και δικαστικές αντιδράσεις στην Ισπανία με τη ρητορική του:

Για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ («κρεμασμένος από τα πόδια»)

Τον Δεκέμβριο του 2023, σε συνέντευξή του στην αργεντίνικη εφημερίδα Clarín, δήλωσε για τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι θα έρθει μια μέρα που ο ισπανικός λαός «θα θέλει να τον δει κρεμασμένο από τα πόδια» — φράση που παρέπεμπε ευθέως στον τρόπο εκτέλεσης του Μπενίτο Μουσολίνι. Η δήλωση οδήγησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά εναντίον του για υποκίνηση μίσους και βίας.

Έμμεσος εξωραϊσμός της δικτατορίας του Φράνκο

Σε ομιλία του στο ισπανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε την κυβέρνηση Σάντσεθ ως «τη χειρότερη των τελευταίων 80 ετών» — τοποθετώντας την έτσι χαμηλότερα ακόμα και από το δικτατορικό καθεστώς του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο (1939–1975).

Μαζικές απελάσεις και «επαναμετανάστευση»

Στο επίκεντρο της ατζέντας του βρίσκονται οι μαζικές απελάσεις μεταναστών, η χρήση του όρου «εισβολείς» για όσους περνούν τα ισπανικά σύνορα (όπως στον θύλακα της Θέουτα) και η εφαρμογή της «επαναμετανάστευσης» (remigration). Έχει επίσης συνδέσει ευθέως τη μετανάστευση με θεωρίες περί «δημογραφικής αντικατάστασης», υποστηρίζοντας ότι οι αμβλώσεις και ο φεμινισμός οδηγούν στην αντικατάσταση του ισπανικού πληθυσμού.

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Κατάργηση των αυτόνομων περιφερειών και διώξεις αυτονομιστών

Έχει ζητήσει την κατάργηση του συνταγματικού συστήματος των αυτόνομων κοινοτήτων της Ισπανίας (όπως της Καταλονίας και της Χώρας των Βάσκων), ενώ το πρόγραμμα του κόμματός του ζητά την ποινική δίωξη της κυβέρνησης Σάντσεθ για «εσχάτη προδοσία».

Αμφισβήτηση της έμφυλης βίας και επιθέσεις στον φεμινισμό

Έχει χαρακτηρίσει τους νόμους κατά της έμφυλης βίας ιδεολογικά κατασκευάσματα της «ριζοσπαστικής αριστεράς», ζητώντας την κατάργησή τους και υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται βία με βάση το φύλο, αλλά μόνο γενική εγκληματικότητα.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ και το κόμμα του, το Vox, τάσσονται σταθερά και ρητά κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, όπως και κατά της τεκνοθεσίας από αυτά.

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Οι βασικές θέσεις του συνοψίζονται στα εξής σημεία:

Ορισμός του γάμου: Υποστηρίζει ότι ο γάμος είναι αποκλειστικά η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της «φυσικής οικογένειας».

Θεωρεί ότι η ισχύουσα ισπανική νομοθεσία (η Ισπανία νομιμοποίησε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών το 2005) αλλοίωσε τον θεσμό.

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Πρόταση για «πολιτική ένωση»: Παρότι έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι σέβεται τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να ονομάζονται «γάμος», προτείνοντας αντ’ αυτού μια διαφορετική νομική μορφή αστικής συμβίωσης/ένωσης με περιορισμένα δικαιώματα.

Αντίθεση στην τεκνοθεσία: Απορρίπτει κατηγορηματικά την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, υποστηρίζοντας ότι κάθε παιδί έχει το φυσικό δικαίωμα να μεγαλώνει με έναν πατέρα και μια μητέρα, καθώς και ότι σε περίπτωση υιοθεσίας πρέπει να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στα ετερόφυλα ζευγάρια.

Στάση απέναντι στα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+: Έχει αντιταχθεί σφοδρά στους νόμους για την αυτοδιάθεση φύλου («Ley Trans» στην Ισπανία), στη διδασκαλία θεμάτων σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα σχολεία (προωθώντας το «γονικό βέτο» για να μπορούν οι γονείς να εξαιρούν τα παιδιά τους από τέτοια μαθήματα), καθώς και στη χρηματοδότηση οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ+ από το κράτος.

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