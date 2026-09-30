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Η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ είναι μεταξύ των επιλογών που θα μπορούσε να εξετάσει η βρετανική κυβέρνηση ώστε να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση με την Ευρώπη, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

Το θέμα αυτό σχολίασε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη την Τετάρτη (30/9). «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά: «Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα, τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους».

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ισπανία θα καλωσόριζε την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ «με ανοιχτές αγκάλες».

Οι δηλώσεις των δύο Ευρωπαίων ηγετών έγιναν κατά την επίσημη επίσκεψη του Μακρόν στη Μαδρίτη, σε μια περίοδο κατά την οποία η μελλοντική σχέση Λονδίνου και Βρυξελλών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία.

Η Βρετανία αποχώρησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, έπειτα από το δημοψήφισμα του 2016 υπέρ του Brexit. Η μεταβατική περίοδος ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020, όταν τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή οι νέοι κανόνες στις σχέσεις Λονδίνου και ΕΕ.