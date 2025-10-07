Ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε «καρφιά» στην ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει προβλήματα με τον θυμό της και πως μάλλον πρέπει να επισκεφθεί κάποιον γιατρό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη στα συγκεκριμένα σχόλια λίγα 24ωρα αφότου η ακτιβίστρια αφέθηκε ελεύθερη από τις ισραηλινές αρχές, καθώς συνελήφθη μαζί με αρκετούς ακόμα ακτιβιστές που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο Global Sumud, με στόχο την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

«Είναι μια ταραχοποιός. Έχει προβλήματα διαχείρισης θυμού και θα έπρεπε να δει έναν γιατρό», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας τα εξής: «Εννοείτε ότι δεν της αρέσει πια το περιβάλλον και τώρα κάνει αυτό; Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή. Χάρισμά σας».

Η απάντηση της Τούνμπεργκ στον Τραμπ

Η Τούνμπεργκ, η οποία βρέθηκε χθες (6/10) σε πτήση με προορισμό την Ελλάδα, όπου την υποδέχθηκαν αρκετοί Έλληνες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», απάντησε στον Τραμπ, λέγοντας οτι μάλλον και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει προβλήματα με τον θυμό του.

«Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά εξέφρασε τις πολύ κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου, και εκτιμώ την ανησυχία του για την ψυχική μου υγεία», ανέφερε.

«Προς τον Τραμπ: Θα δεχόμουν ευγενικά οποιεσδήποτε συστάσεις μπορεί να έχετε για το πώς να αντιμετωπίσω αυτά τα λεγόμενα “προβλήματα διαχείρισης θυμού”, αφού – κρίνοντας από το εντυπωσιακό σας ιστορικό – φαίνεται πως υποφέρετε κι εσείς από αυτά», τόνισε η ακτιβίστρια στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.