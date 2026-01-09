Χωρίς ηλεκτρικό έχουν μείνει πάνω από 400.000 νοικοκυριά σε Γαλλία και Βρετανία λόγω τις καταιγίδας Γκορέτι που σαρώνει τη βόρεια Ευρώπη με ισχυρούς ανέμους.

Στη Γαλλία η κακοκαιρία χτυπά κυρίως τις ακτές της Νορμανδίας και της Βρετάνης ενώ στη διάρκεια της νύκτας, οι ριπές του ανέμου έφτασαν σε ταχύτητα τα 150 χλμ/ώρα στα βορειοδυτικά, στο νομό Μανς, ενώ ρεκόρ 213 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Μπαρφλέρ με τη σιδηροδρομική εταιρεία SNCF να αναστέλλει τα δρομολόγια των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και την περιφέρεια της Νορμανδίας.

Advertisement

Advertisement

Πόλεις και χωριά έχουν πλημμυρίσει ενώ αρκετά έχουν αποκλειστεί λόγο του χιονιού.

Heavy flooding due to Storm Goretti in Cayeux-sur-Mer, Hauts-de-France region, France 🇫🇷 pic.twitter.com/bc1CDLxW6q January 9, 2026

❄️🟠 Vigilance orange neige et verglas en Lorraine et Franche-Comté : les prévisions jusqu'à dimanche

➡️ https://t.co/seCGtZnMXl pic.twitter.com/OSA5tdMmEh — L'Est Républicain (@lestrepublicain) January 9, 2026

Στη Βρετανία, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί καθώς η καταιγίδα Γκορέτι έφερε περισσότερο χιόνι έπειτα από μια εβδομάδα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, 65.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιφέρεια της Κορνουάλης.

Εκατοντάδες σχολεία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά στη Σκωτία και σε τμήματα της κεντρικής Αγγλίας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την Γκορέτι.

Σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας προειδοποίησαν τους καταναλωτές να μην ταξιδεύουν και μερικά δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Advertisement

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για σφοδρούς ανέμους -το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Κορνουάλης.

Συνολικά ο κόκκινος συναγερμός αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους. H Met Office προειδοποίησε επίσης ότι «πολύ μεγάλα κύματα θα καταστήσουν πολύ επικίνδυνες ορισμένες περιοχές στις ακτές».

Advertisement