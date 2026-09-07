Σε έναν καταιγισμό αναρτήσεων με βίντεο που δημιούργησε με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και πρωταγωνιστεί ο ίδιος, επιδόθηκε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.
Σε αυτές, ο Τραμπ εμφανίζεται ως έφιππος δίπλα στον Τζορτζ Ουάσιγκτον, ως Χούλκ αλλά και ως ο κάτοχος της σελήνης γιατί ως γνωστό, μετά την αμερικανοποίηση της λίμνης του Οντάριο, του Κόλπου του Μεξικού και σήμερα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, ο Τραμπ κατέκτησε και το φεγγάρι!
Μέσα σε όλες τις αναρτήσεις του αναφέρθηκε και στα δισ δολάρια που κερδίζουν οι οικογενειακές του επιχειρήσεις με συμφωνίες που κλείνει ο «άλλος του εαυτός», ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Το κάνω αυτό για τη χώρα μας, όχι για τον εαυτό μου. Έχω κερδίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από μετοχές και πολλά άλλα είδη συμμετοχών, για τις ΗΠΑ, όχι για τον εαυτό μου, και το μόνο που κάνω είναι να δέχομαι κριτική από τους ριζοσπαστικούς αριστερούς Δημοκρατικούς. Πολύ άδικο, αλλά τι να κάνεις! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» γράφει σε μια ανάρτηση στην οποία εμφανίζεται μπροστά από δύο οθόνες στο Οβάλ Γραφείο.
Ανάμεσα στις κριτικές που έχει δεχθεί για συμβόλαια δισ. δολαρίων που έχει υπογράψει με άραβες επενδυτές, συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία Truth API, που δίνει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία μετοχών στη Wall Street, πριν τις ανακοινώσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του, έναντι 100.000 δολαρίων τον μήνα.