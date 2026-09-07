Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε έναν καταιγισμό αναρτήσεων με βίντεο που δημιούργησε με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και πρωταγωνιστεί ο ίδιος, επιδόθηκε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Σε αυτές, ο Τραμπ εμφανίζεται ως έφιππος δίπλα στον Τζορτζ Ουάσιγκτον, ως Χούλκ αλλά και ως ο κάτοχος της σελήνης γιατί ως γνωστό, μετά την αμερικανοποίηση της λίμνης του Οντάριο, του Κόλπου του Μεξικού και σήμερα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, ο Τραμπ κατέκτησε και το φεγγάρι!

Advertisement

Advertisement

Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 6 2026,… pic.twitter.com/q9uTdIDFhT — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

Μέσα σε όλες τις αναρτήσεις του αναφέρθηκε και στα δισ δολάρια που κερδίζουν οι οικογενειακές του επιχειρήσεις με συμφωνίες που κλείνει ο «άλλος του εαυτός», ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

I do this for our Country, not myself. I’ve made Hundreds of Billions of Dollars on Stocks, and many other type Holdings, for the U.S.A., not myself, and all I do is get criticized by the Radical Left Dumocrats. Very unfair, but what can you do! President DONALD J. TRUMP



( TS:… pic.twitter.com/Eo65MZzV01 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

«Το κάνω αυτό για τη χώρα μας, όχι για τον εαυτό μου. Έχω κερδίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από μετοχές και πολλά άλλα είδη συμμετοχών, για τις ΗΠΑ, όχι για τον εαυτό μου, και το μόνο που κάνω είναι να δέχομαι κριτική από τους ριζοσπαστικούς αριστερούς Δημοκρατικούς. Πολύ άδικο, αλλά τι να κάνεις! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» γράφει σε μια ανάρτηση στην οποία εμφανίζεται μπροστά από δύο οθόνες στο Οβάλ Γραφείο.

Ανάμεσα στις κριτικές που έχει δεχθεί για συμβόλαια δισ. δολαρίων που έχει υπογράψει με άραβες επενδυτές, συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία Truth API, που δίνει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία μετοχών στη Wall Street, πριν τις ανακοινώσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του, έναντι 100.000 δολαρίων τον μήνα.

Advertisement

Οι αναρτήσεις Τραμπ

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 6 2026, 3:05 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​​‌‍‍‌‍‌​‌​​​‌​‍​​‌‌‌‌​‍‌‍‍‌ pic.twitter.com/aIfu4hjfDV — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 6 2026, 3:04 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​​‌‍‍‌‍​‍‌‌‍‍‌‍​‌‍‍‌‌​‌​‍‍‍ pic.twitter.com/Q8stGmzUOa — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 6 2026, 3:11 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​​‌‍‍‍​​‌‌​‍‌‌‍‍‍‍​‍‌​​​‍​‍‌‌ pic.twitter.com/acVSjbwDnt Advertisement September 6, 2026

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 6 2026, 3:26 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​​‌‍‍‍‌‍‍‌‍​‌‌​​‍​‍‌‌​‍‌‌​​‌‍ pic.twitter.com/eymSMI9DYF — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

🚨 AWESOME: President Trump posts himself commanding a warship



Even the fake news is having to admit that America is TURNING THE TIDE in Iran and WON Venezuela



Except, the tide was turned against Iran weeks or months ago, and they just didn't realize it 🔥 pic.twitter.com/JCpKiZbuqT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 7, 2026

🚨 NOW: President Trump posts himself going full HULK HOGAN mode



🔥🔥



That legend will be missed 🙏🏻 pic.twitter.com/EolSvqh3eF Advertisement September 6, 2026