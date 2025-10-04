Η σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κρατείται στο Ισραήλ μετά τη συμμετοχή της στη νηοπομπή Global Sumud Flotilla, που επεξεργάζεται ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα. Σύμφωνα με τον Τούρκο ακτιβιστή Ερσίν Τσελίκ, περιέγραψε πως: «την έσυραν από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία».

Κατά τις καταγγελίες του, την υποχρέωσαν να περπατήσει στα τέσσερα, ενώ φέρεται ότι υπέστη κακομεταχείριση επειδή είναι διάσημη – ως παράδειγμα προς αποφυγή για άλλους. «Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως μήνυμα προς όλους», πρόσθεσε.

Σε παράλληλη διπλωματική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας και κοντινών προσώπων της Τούνμπεργκ, η οποία είδε η εφημερίδα Guardian, περιγράφονται εξίσου βαριές συνθήκες κράτησης:

Η πρεσβεία συνέβαλε στη συνάντησή της με τη Γκρέτα και ενημερώθηκε πως έχει εμφανίσει αφυδάτωση — δεν έχει λάβει επαρκείς ποσότητες νερού και τροφής.

Αναφέρθηκαν εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς.

Είπε ότι υπέστη σκληρή μεταχείριση, και ότι συχνά ήταν αναγκασμένη να κάθεται πάνω σε σκληρά αντικείμενα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ένας άλλος κρατούμενος κατέθεσε πως την είδαν να κρατά σημαίες ενώ την φωτογράφιζαν — δεν είναι σαφές ποιες σημαίες — και εξέφρασε ανησυχία μήπως οι φωτογραφίες έχουν διανεμηθεί.

⛵️ 🇵🇸Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik:



— They tortured Greta very severely. Right before our eyes.



— They persecuted Greta. Greta is just a little child.



— They made her crawl



— They forced her to kiss the Israeli flag. In other words, they did… October 4, 2025

Οι ακτιβιστές της νηοπομπής, μεταξύ των οποίων και 27 Έλληνες, κρατούνται στη φυλακή Ketziot στην έρημο Νεγκέβ. Η μη κυβερνητική οργάνωση Adalah καταγγέλλει ότι τα δικαιώματα των κρατουμένων έχουν «συστηματικά παραβιαστεί»: δεν έχουν επαρκή νερό, φάρμακα, νομική πρόσβαση, ενώ οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ κακές.

Η ιταλική νομική ομάδα εκπροσώπησης της νηοπομπής επιβεβαιώνει ότι πολλοί κρατούμενοι έμειναν για ώρες χωρίς τροφή ή νερό — μέχρι αργά τη νύχτα — εκτός ενός πακέτου πατατάκια που δόθηκε στη Γκρέτα, όπως φέρεται να καταγράφηκε σε κάμερες. Επίσης αναφέρθηκαν λεκτικές και σωματικές κακοποιήσεις.

Κατά την επίσκεψη στο Ασντόντ το βράδυ της Πέμπτης, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, καταγράφηκε βίντεο να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες», ενώ κάποιοι από αυτούς φώναζαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Τούνμπεργκ συμμετέχει σε αποστολή τύπου flotilla: είχε συλληφθεί και παλαιότερα, σε παρόμοια προσπάθεια να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.