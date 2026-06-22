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Ο πρωθυπουργός πρόκειται να παρουσιάσει τις προθέσεις του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του.

Ο Άντι Μπέρναμ φέρεται ως ο επικρατέστερος διάδοχος για την πρωθυπουργία, με την παράδοση της εξουσίας να τοποθετείται χρονικά έως το φθινόπωρο.

Το σενάριο αυτό επιτρέπει στον νέο ηγέτη να προετοιμαστεί εγκαίρως για το ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στελέχη της κυβέρνησης έχουν ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα υπάρξει επίσημη εσωκομματική αναμέτρηση ή αν ο Μπέρναμ θα αναλάβει το αξίωμα χωρίς αντίπαλο.

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Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο ώστε ο Άντι Μπέρναμ να αναλάβει την πρωθυπουργία έως το φθινόπωρο, χωρίς να προηγηθεί επίσημη εσωκομματική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, ο Στάρμερ πρόκειται να παρουσιάσει δημόσια τις προθέσεις του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10, εγκαινιάζοντας έτσι τη διαδικασία μέσα από την οποία η Βρετανία θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό του μέσα σε μία δεκαετία.

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Τι λέγεται ανάμεσα στα στελέχη της Ντάουνινγκ Στριτ

Μέχρι και την Παρασκευή, στελέχη της Ντάουνινγκ Στριτ επέμεναν ότι ο πρωθυπουργός παρέμενε πιστός στη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει μια αναμενόμενη εσωκομματική πρόκληση από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στο Γουέστμινστερ μετά την ευρεία νίκη του στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ.

Ωστόσο, παρότι θεωρητικά παρέμεναν ανοικτές και άλλες επιλογές, ο Στάρμερ και ο στενός του κύκλος ξεκίνησαν ήδη από το Σάββατο να επεξεργάζονται προσχέδια ομιλίας παραίτησης. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να παραμείνει στο αξίωμα έως το φθινόπωρο, ώστε ο νέος ηγέτης να έχει τον χρόνο να συσπειρώσει τις δυνάμεις των Εργατικών κατά το ετήσιο συνέδριο του κόμματος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Στάρμερ δεν έχει συζητήσει το σχέδιό του με τον Μπέρναμ από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα στο Μέικερφιλντ.

🚨 WATCH: Andy Burnham outlines his vision for Britain during his Makerfield victory rally:



– End "trickle-down" economics

– End the "unfair" immigration system

– Push reindustrialisation

– Public procurement to use British business

– Work placements for all 16–18-year-olds pic.twitter.com/awSZvYgoaa — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

«Λογικά, το καλύτερο και για τον Άντι και για τον Κιρ θα ήταν αυτό να γίνει τον Σεπτέμβριο», ανέφερε υπουργός της κυβέρνησης. «Ο Άντι δεν διαθέτει ακόμη έτοιμη ομάδα για να εγκατασταθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ και χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας. Παράλληλα, αυτό θα έδινε στον Κιρ τη δυνατότητα να οργανώσει μια ομαλή πορεία προς την αποχώρησή του».

Η αποκλειστικότητα του Μπέρναμ

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι αν ο Μπέρναμ θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος -κάτι που ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε με ανακήρυξή του χωρίς αντίπαλο- ή αν θα εμφανιστούν και άλλοι διεκδικητές που θα συγκεντρώσουν την απαραίτητη στήριξη.

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Ορισμένοι βουλευτές θεωρούν πως μια κανονική εσωκομματική διαδικασία θα ήταν χρήσιμη, ώστε να δοκιμαστεί πολιτικά η πλατφόρμα του Μπέρναμ. Παρ’ όλα αυτά, ενισχύεται η εκτίμηση ότι ο Γουές Στρίτινγκ δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος, είτε επειδή δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη είτε επειδή θεωρεί σχεδόν βέβαιη την ήττα του σε ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών των Εργατικών και δεν επιθυμεί να διαταράξει τις προετοιμασίες για την επόμενη κυβέρνηση.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες κινήσεις προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη μετάβαση εξουσίας. Ο Ντάρεν Τζόουνς, επικεφαλής γραμματέας του πρωθυπουργού, είχε συνάντηση με τη Λουίζ Χέι, η οποία θεωρείται βασικό πρόσωπο στην ομάδα του Μπέρναμ, ενώ αναμένονται και νέες επαφές το επόμενο διάστημα.

Σε μια δήλωση που εκτιμάται ότι προκάλεσε ενόχληση στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προεξοφλεί την αποχώρηση του Στάρμερ μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή το απόγευμα.

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Συγκεκριμένα έγραψε: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε σοβαρά σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα – τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ!). Του εύχομαι καλή τύχη!».

Οι σύμμαχοι που αμφισβητούν τον πρωθυπουργό

Ακόμη και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, αρκετοί από τους στενούς συμμάχους του Στάρμερ επέμεναν ότι έπρεπε να παραμείνει και να δώσει πολιτική μάχη, θεωρώντας υπερβολικά αλαζονική τη στάση του Μπέρναμ και της ομάδας του να θεωρούν δεδομένο ότι ένας πρωθυπουργός που κέρδισε σαρωτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία πριν από λιγότερο από δύο χρόνια θα αποχωρούσε για να παραδώσει την ηγεσία σε έναν περιφερειακό δήμαρχο που βρισκόταν εκτός κοινοβουλίου από το 2017.

Ωστόσο, καθώς η εμφανής έλλειψη πολιτικής στήριξης προς τον Στάρμερ γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρη, ακόμη και σύμμαχοί του άρχισαν να αποδέχονται ότι η πολιτική πραγματικότητα είχε αλλάξει.

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Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση σε δημόσιες δηλώσεις την Κυριακή, ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ -ο οποίος θεωρείται πιστός στον Στάρμερ- αναγκάστηκε να παραδεχθεί έμμεσα ότι οι ημέρες του πρωθυπουργού στην εξουσία φαίνεται να είναι περιορισμένες.

«Δεν θέλω να εμφανιστώ εδώ και να κάνω πως δεν υπάρχει διαδικασία ή πως δεν υπάρχουν δυνάμεις που αμφισβητούν τον πρωθυπουργό ως ηγέτη. Αυτό προφανώς συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο BBC.

Με πληροφορίες από The Guardian, ΒΒC

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