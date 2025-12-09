Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν η Google παραβιάζει τους κανόνες περί ανταγωνισμού με τον τρόπο που χρησιμοποιεί υλικό από εκδότες στο διαδίκτυο και δημιουργούς περιεχομένου με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν η έρευνα θα εξετάσει εάν η Google επιβάλλει αθέμιτους όρους στους διαδικτυακούς εκδότες και τους δημιουργούς περιεχομένου που ανεβάζουν βίντεο στην πλατφόρμα YouTube ή εάν παρέχει στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, θέτοντας έτσι σε μειονεκτική θέση τους προγραμματιστές ανταγωνιστικών μοντέλων ΤΝ.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αξιοσημείωτες καινοτομίες και πλήθος πλεονεκτημάτων στους πολίτες και τις εταιρείες παντού στην Ευρώπη, αλλά η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις κοινωνίες μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Τερέσα Ριμπέρα και πρόσθεσε: «Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιούμε έρευνα για να διαπιστώσουμε αν η Google έχει κατορθώσει να επιβάλει καταχρηστικούς όρους στους εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου, φέρνοντας σε μειονεκτική θέση τους δημιουργούς ανταγωνιστικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης κατά παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ», σημειώνει η επίτροπος σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι η Google ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει:

Περιεχόμενο από εκδότες ιστοσελίδων για να παρέχει υπηρεσίες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης («AI Overviews» και «AI Mode») στα αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς να αποζημιώνει τους εκδότες και χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να αρνηθούν.

Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο αυτά τα εργαλεία της Google βασίζονται στο περιεχόμενο των εκδοτών χωρίς δίκαιη αποζημίωση και χωρίς να τους επιτρέπεται να αρνηθούν χωρίς να χάσουν την πρόσβαση στην Αναζήτηση Google. Πολλοί εκδότες εξαρτώνται από την Google για επισκεψιμότητα και φοβούνται ότι θα ζημιωθούν.

Βίντεο και άλλο περιεχόμενο από το YouTube για την εκπαίδευση των μοντέλων γενετικής ΤΝ της Google, χωρίς αντίστοιχη αποζημίωση των δημιουργών και χωρίς δυνατότητα άρνησης.

Όσοι ανεβάζουν περιεχόμενο στο YouTube ουσιαστικά υποχρεώνονται να επιτρέψουν στη Google να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους, ακόμη και για εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ. Δεν λαμβάνουν αμοιβή γι’ αυτό και δεν μπορούν να ανεβάσουν περιεχόμενο χωρίς να το επιτρέψουν. Παράλληλα, οι ανταγωνιστές της Google δεν επιτρέπεται από τους κανόνες του YouTube να χρησιμοποιήσουν τέτοιο περιεχόμενο για τα δικά τους μοντέλα.

Αν επιβεβαιωθούν, αυτές οι πρακτικές μπορεί να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, που απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (Άρθρο 102 ΣΛΕΕ και Άρθρο 54 ΕΟΧ).

Η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα σε αναλυτική έρευνα και όπως τονίζει η έναρξη της έρευνας δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Η νέα έρευνα αποδεικνύει ότι η ΕΕ επιμένει στην επιβολή ψηφιακών κανόνων στις μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες τεχνολογίας παρά τις αντιδράσεις των ΗΠΑ.

Ενδεικτικό παράδειγμα το πρόστιμο 120 εκατ. Ευρώ που επιβλήθηκε από την ΕΕ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ , καθώς κρίθηκε ότι παραβίασε τους νέους ψηφιακούς νόμους της με τον Μασκ να ξεσπά λέγοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη», ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ρυθμιστές ως «EU woke Stasi commissars»,

Επίσης, τον Νοέμβριο η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την κατάταξη των ειδησεογραφικών μέσων στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

