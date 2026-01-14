Στο Κραν-Μοντανά, ένα χιονοδρομικό-σύμβολο της ελβετικής ευμάρειας, η Πρωτοχρονιά του 2026 γράφτηκε αλλιώς. Με καπνό, πανικό και μια φωτιά που, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, «τάισε» η ίδια η διακόσμηση του χώρου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η 24χρονη Γαλλίδα σερβιτόρα, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να φορά κράνος και να κρατά βεγγαλικά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, σε ένα «σόου» που, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, είχε στόχο να «ανεβάσει το κέφι». Η ίδια, τελικά, είναι ανάμεσα στα θύματα και όπως αναφέρεται, πέθανε από ασφυξία.

Advertisement

Advertisement

Η 24χρονη Κιάν Πανίν ταυτοποιήθηκε ως η γυναίκα με το κράνος στο βίντεο, λίγα λεπτά πριν η οροφή τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» φέρονται να είπαν ότι της ζητήθηκε να «ανεβάσει το κέφι», κάτι που, σύμφωνα με την περιγραφή τους, δεν ήταν σπάνια πρακτική στο συγκεκριμένο μαγαζί (βεγγαλικά σε μπουκάλια, σήκωμα στους ώμους).

🚨🇨🇭 ALERTE INFO | Une vidéo montre le tout début de l'incendie au bar Le Constellation, à Crans-Montana, au moment précis où le plafond s’embrase. pic.twitter.com/M9mno8UbXq https://t.co/HQocfA9xoO — Cerfia (@CerfiaFR) January 1, 2026

Η στιγμή που η «γιορτή» γίνεται παγίδα: πόρτα υπηρεσίας, πυκνός καπνός και ασφυξία

Σε αναρτήσεις των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων , ο ιδιοκτήτης περιγράφει ότι προσπάθησε να μπει στον χώρο, αλλά ο καπνός ήταν «υπερβολικά πυκνός». Αναφέρει επίσης ότι μια «πόρτα υπηρεσίας», πίσω από την οποία βρέθηκαν άνθρωποι πεσμένοι και αναίσθητοι, ήταν κλειδωμένη από μέσα/ασφαλισμένη με σύρτη, κάτι που υποστηρίζει ότι δεν συνέβαινε συνήθως.

Advertisement

Η οικογένεια της 24χρονης, μέσω δικηγόρων, απορρίπτει την ιδέα ότι εκείνη φέρει ευθύνη: «ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της… δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη».

Τι λένε οι Αρχές μέχρι τώρα: βεγγαλικά, ηχομονωτικός αφρός και «κενά» στους ελέγχους

Οι ελβετικές αρχές ερευνούν την υπόθεση ως πιθανή αμέλεια σε πολλά επίπεδα. Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, το σενάριο που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι σπινθήρες από “fountain” βεγγαλικά/κεριά άναψαν υλικό στην οροφή, το οποίο στη συνέχεια συνέβαλε στη ραγδαία εξάπλωση.

Advertisement

Κομβικό σημείο: οι έλεγχοι. Πολλαπλές πηγές αναφέρουν ότι δεν είχαν γίνει επιθεωρήσεις πυρασφάλειας από το 2019, γεγονός που έχει προκαλέσει πολιτική και κοινωνική οργή.

Παράλληλα, υπάρχει δημόσια αντιπαράθεση για το αν ο ηχομονωτικός αφρός/υλικά οροφής έπρεπε να ελέγχονται ρητά από τον νόμο: Αξιωματούχος του καντονιού (Valais) φέρεται να λέει ότι οι κανόνες ήταν σαφείς και απαιτούσαν ελέγχους των υλικών, αντικρούοντας ισχυρισμούς περί «γκρίζας ζώνης».

🔴🇨🇭 ALERTE INFO – Guy Parmelin, président de la Confédération suisse, qualifie l’incendie mortel dans un bar de Crans-Montana de l’une des pires tragédies jamais vécues par le pays.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/GiTb82boKh Advertisement January 1, 2026

Νομικές εξελίξεις: προφυλάκιση, περιοριστικοί όροι και κατηγορίες

Ο Ζακ Μορέτι (διαχειριστής/συνιδιοκτήτης) τέθηκε σε προφυλάκιση τριών μηνών, με το δικαστήριο να επικαλείται κίνδυνο διαφυγής.

Για την Τζέσικα Μορέτι, ελβετικά μέσα/Swissinfo αναφέρουν ότι δεν προφυλακίστηκε, αλλά της επιβλήθηκαν εναλλακτικά μέτρα (όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα).

Advertisement

Το ερώτημα που μένει: ποιος πληρώνει το τίμημα όταν η «ατμόσφαιρα» μπαίνει πάνω από την ασφάλεια;

Advertisement

Η ιστορία της 24χρονης σερβιτόρας είναι το πιο «εύκολο» πρόσωπο για να δείξει κανείς με το δάχτυλο: ένα βίντεο, ένα κράνος, δύο μπουκάλια, λίγοι σπινθήρες. Όμως η δικογραφία και η ίδια η λογική της πυρασφάλειας, κοιτάει αλλού: Στην κουλτούρα του χώρου, στις πρακτικές που είχαν γίνει “ρουτίνα”, στα υλικά της κατασκευής και στους ελέγχους που δεν έγιναν.

Και κάπως έτσι, μια δουλειά βάρδιας, ένα «κάν’ το να ζωντανέψει λίγο», μετατρέπεται σε δημόσιο κατηγορητήριο για όλους τους κρίκους της αλυσίδας.

🚨🇫🇷🇨🇭 FLASH | Jacques Moretti, propriétaire du bar qui a brûlé à Crans-Montana, a été placé en DÉTENTION PRÉVENTIVE. Le couple de Français est visé par une instruction pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Sa femme reste… https://t.co/HQocfA8Zzg pic.twitter.com/P7zhfMYne8 Advertisement January 9, 2026