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Το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνει την τραγουδίστρια σε μια καθοριστική περίοδο της καριέρας της, λίγο πριν αναδειχθεί σε κορυφαίο παγκόσμιο μουσικό είδωλο.

Η έκδοση περιλαμβάνει στιγμιότυπα από μια ιδιωτική φωτογράφιση στο Λος Άντζελες, όπου η Μαντόνα επέδειξε επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση μπροστά στον φακό.

Το αρχείο του Ρίγκαν καλύπτει επίσης την παρουσία της στη σκηνή και τα παρασκήνια της ιστορικής συναυλίας Live Aid.

Το βιβλίο, που περιέχει μαρτυρίες συνεργατών της, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Insight Editions.

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Σπάνιες και μέχρι σήμερα αδημοσίευτες φωτογραφίες της Madonna από το 1985 έρχονται στο φως, αποτυπώνοντας μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής και της καριέρας της, λίγο πριν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια μουσικά είδωλα. Το νέο φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο που αναδεικνύει στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, μέσα από τον φακό του φωτογράφου Κεν Ρίγκαν.

Η ιστορία ξεκινά τον Φεβρουάριο του 1985, όταν η τραγουδίστρια βρέθηκε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Le Mondrian στο Λος Άντζελες για μια φωτογράφιση με τον Ρίγκαν. Ντυμένη με μαύρα δαντελένια ρούχα, φορώντας σταυρούς, βραχιόλια και καπέλο, ανέβηκε στο κρεβάτι, πόζαρε μπροστά στους καθρέφτες και στη συνέχεια κατέβηκε στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, όπου χρησιμοποίησε ακόμη και τα όργανα γυμναστικής για τις ανάγκες των λήψεων.

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Οι δυο τους πέρασαν περίπου τρεις ώρες μαζί, χωρίς την παρουσία μάνατζερ ή κάποιου υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων. Περίπου 41 χρόνια μετά, σημαντικό μέρος εκείνης της συνάντησης αποκαλύπτεται μέσα από μια νέα έκδοση και ένα εκτενές φωτογραφικό αφιέρωμα του Guardian, που παρουσιάζει σήμερα σπάνια στιγμιότυπα από το αρχείο του φωτογράφου.

Το βιβλίο με τίτλο «Madonna: Into the Groove – An Intimate Portrait of the Queen of Pop» συγκεντρώνει φωτογραφίες που τράβηξε ο Κεν Ρίγκαν το 1985, αρκετές από τις οποίες δεν είχαν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Η έκδοση αριθμεί 160 σελίδες και περιλαμβάνει κείμενα του δημοσιογράφου Τομάς Μιέρ.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Guardian παρουσιάζει έντεκα φωτογραφίες από το πολύτιμο αρχείο. Σε αυτές καταγράφονται διαφορετικές πλευρές της Madonna, από τη φωτογράφιση στο ξενοδοχείο του Λος Άντζελες μέχρι την παρουσία της στη σκηνή και στα παρασκήνια της μεγάλης συναυλίας Live Aid, λίγους μήνες αργότερα.

Η χρονιά που άλλαξε την καριέρα της βασίλισσας της ποπ

Το 1985 ήταν μια καθοριστική χρονιά για τη Madonna. Το τραγούδι της «Like a Virgin» είχε ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στα αμερικανικά μουσικά charts, ενώ η τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματά της στον κινηματογράφο με την ταινία «Desperately Seeking Susan». Την ίδια περίοδο, η σχέση της με τον Σον Πεν βρισκόταν συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας και των σκανδαλοθηρικών περιοδικών.

Αρχικά, πάντως, ο Κεν Ρίγκαν δεν ήταν βέβαιος ότι η ανερχόμενη τραγουδίστρια αποτελούσε την κατάλληλη επιλογή για εξώφυλλο του περιοδικού People. Η συνεργασία τους στη φωτογράφιση του Φεβρουαρίου ήταν εκείνη που τον έκανε να αλλάξει άποψη.

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Χρόνια αργότερα, στο βιβλίο του «All Access», ο φωτογράφος περιέγραψε πόσο φυσικά λειτουργούσε η Madonna μπροστά στον φακό. Όπως εξηγούσε, είχε πλήρη επίγνωση της σεξουαλικότητάς της, ήξερε πώς να κοιτάζει την κάμερα και πώς να ποζάρει, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες οδηγίες. Μάλιστα, τη χαρακτήρισε ως μια γυναίκα «παντρεμένη με την κάμερα».

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του αρχείου βρίσκεται μια φωτογραφία στην οποία η Madonna φορά μαύρο καπέλο και ακουμπά με τα δάχτυλά της την εικόνα της στον καθρέφτη, σαν να επιχειρεί να αγγίξει την ίδια της την αντανάκλαση.

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Η Σουζάν Ρίγκαν, κόρη του φωτογράφου, θυμάται ότι πολλοί προσπάθησαν τα επόμενα χρόνια να αναδημιουργήσουν τη συγκεκριμένη λήψη, χωρίς όμως να καταφέρουν να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως παρατηρεί, η εικόνα δίνει την εντύπωση ότι η τραγουδίστρια προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στον ίδιο της τον εαυτό μέσα από τον καθρέφτη.

Ο Κεν Ρίγκαν είχε επίσης αναφερθεί στην προθυμία της να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χώρο και αντικείμενο για τη φωτογράφιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η διάθεσή της να χρησιμοποιήσει ακόμη και τα μηχανήματα του γυμναστηρίου του ξενοδοχείου, προκειμένου να δημιουργηθούν διαφορετικές και ξεχωριστές εικόνες.

Η συνάντηση με τη Μαντόνα στο ιστορικό Live Aid

Το φωτογραφικό αρχείο δεν περιορίζεται στη συνάντηση του Φεβρουαρίου. Περιλαμβάνει και στιγμιότυπα από το ιστορικό Live Aid, τον Ιούλιο του 1985, όταν η Μαντόνα συναντήθηκε ξανά με τον Κεν Ρίγκαν, πέντε μήνες μετά την πρώτη τους συνεργασία.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει ένα ομαδικό πορτρέτο από τα παρασκήνια της διοργάνωσης, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Στο ίδιο κάδρο βρίσκονται ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Ρόνι Γουντ, η Τίνα Τέρνερ, ο Μικ Τζάγκερ, ο Μπομπ Ντίλαν, καθώς και οι Ντάριλ Χολ και Τζον Όουτς.

Ο φωτογράφος θυμόταν με ιδιαίτερη ζεστασιά την αντίδραση της Μαντόνα όταν τον συνάντησε ξανά. Σύμφωνα με την αφήγησή του, εκείνη μόλις τον αναγνώρισε έτρεξε να τον αγκαλιάσει και τον φίλησε με ενθουσιασμό.

Ο Κεν Ρίγκαν και το φωτογραφικό αρχείο της μουσικής ιστορίας

Ο Κεν Ρίγκαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους φωτογράφους που κατέγραψαν τη διεθνή μουσική σκηνή. Στη διάρκεια της καριέρας του ακολούθησε τους Rolling Stones στις περιοδείες τους, ενώ βρέθηκε πίσω από τον φακό σε σημαντικές στιγμές μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Μπομπ Ντίλαν και οι Beatles, καθώς και πολλών ακόμη προσωπικοτήτων της μουσικής.

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Εκτός από τις φωτογραφίες, η νέα έκδοση περιλαμβάνει και μαρτυρίες ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τη Madonna, μεταξύ των οποίων ο μουσικός παραγωγός Νάιλ Ρότζερς, ο χορογράφος Μπραντ Τζέφερις και η στιλίστρια Μαριπόλ.

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Το υλικό του 1985 αποτελεί ένα σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την εποχή που η Madonna βρισκόταν στο κατώφλι της παγκόσμιας καταξίωσης. Οι εικόνες του Κεν Ρίγκαν αποτυπώνουν όχι μόνο την εκρηκτική παρουσία και την αυτοπεποίθησή της μπροστά στον φακό, αλλά και μια καθοριστική στιγμή στη διαδρομή της προς την κορυφή της παγκόσμιας ποπ μουσικής.

Το βιβλίο με τίτλο, «Madonna: Into the Groove – An Intimate Portrait of the Queen of Pop», θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Insight Editions.

Με πληροφορίες από The Guardian

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