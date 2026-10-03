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Κατά την προσπάθεια σύλληψης, ο 32χρονος δράστης αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε σε αστυνομικούς, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό δύο εξ αυτών.

Οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα μετά την άφιξη ενισχύσεων, ενώ ο δεύτερος εμπλεκόμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή από το δικαστήριο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που προκάλεσε δημόσιο διάλογο στη Μάλτα σχετικά με την επάρκεια της εκπαίδευσης των αστυνομικών.

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Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Βαλέτας, όταν ένας άνδρας που επρόκειτο να συλληφθεί αντιστάθηκε βίαια και επιτέθηκε στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν.

Το βίντεο, στο οποίο ο άνδρας εμφανίζεται με σκισμένο πουκάμισο και με τη μία χειροπέδα ήδη περασμένη στο χέρι του, διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Μάλτας.

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Όλα άρχισαν από καβγά σε μπαρ

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, στην περιοχή των St Mark Street και St Patrick Street στη Βαλέτα.

Σύμφωνα με τους Times of Malta, δύο Μαλτέζοι, ηλικίας 32 και 45 ετών, είχαν εμπλακεί σε καβγά που φέρεται να ξεκίνησε σε κοντινό μπαρ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον δρόμο.

Πολίτες σταμάτησαν διερχόμενο περιπολικό και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς για τη συμπλοκή. Ο 32χρονος είναι κάτοικος Msida και ο 45χρονος κάτοικος Βαλέτας.

Η πτώση και οι τραυματισμοί

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από τον δρόμο, έχοντας πέσει από ύψος περίπου μισού ορόφου.

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Και οι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Mater Dei Hospital. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Μάλτας, οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίστηκαν σοβαροί.

Η επέμβαση των αστυνομικών, όμως, δεν έβαλε τέλος στο επεισόδιο.

Με τις χειροπέδες στο χέρι επιτέθηκε στους αστυνομικούς

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Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον 32χρονο, εκείνος φέρεται να αντέδρασε εξαιρετικά βίαια.

Στις εικόνες που έγιναν viral φαίνεται να έχει ήδη περασμένη τη μία χειροπέδα, ενώ το άλλο άκρο της κρέμεται ελεύθερο. Ο άνδρας κινείται εναντίον των αστυνομικών, τους απωθεί και τους χτυπά.

Σύμφωνα με τη MaltaToday, απέναντί του βρίσκονταν ένας επιθεωρητής και δύο αστυφύλακες και ο 32χρονος επιτέθηκε και στους τρεις.

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Χρειάστηκε να κληθούν ενισχύσεις και τελικά ο άνδρας συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το σημείο.

#OKDIARIO #MALTA #viral ♬ sonido original – OKDIARIO @okdiario_oficial ‼️ «Ni entre cuatro pueden con él». Un hombre protagonizó un tenso enfrentamiento con varios agentes de Policía durante un intento de detención en La Valeta, Malta. Las imágenes muestran cómo el individuo se resiste al arresto y forcejea con los policías que tratan de reducirlo. A pesar de la intervención de hasta cuatro agentes, el hombre consigue zafarse en varios momentos y continúa oponiéndose a la detención. La escena se desarrolla en plena vía pública y obliga a los policías a emplearse físicamente para intentar controlar al sospechoso. Finalmente, los agentes mantienen el operativo para lograr inmovilizarlo y completar el arresto. 📲 ¡Síguenos en redes para más contenido! #noticias

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Ο αστυνομικός επιθεωρητής δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Mater Dei Hospital.

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Ένας από τους δύο αστυφύλακες χρειάστηκε επίσης ιατρική περίθαλψη σε κέντρο υγείας. Τα τραύματα και των δύο χαρακτηρίστηκαν ελαφρά, ενώ ο τρίτος αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.

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Η αστυνομία άρχισε έρευνα τόσο για τον αρχικό καβγά όσο και για όσα ακολούθησαν κατά την προσπάθεια σύλληψης.

Η υπόθεση έφτασε αμέσως στη Δικαιοσύνη

Η υπόθεση είχε γρήγορα και δικαστική συνέχεια.

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Ο δεύτερος άνδρας που συμμετείχε στον αρχικό καβγά, ο 45χρονος μπάρμαν John Pierre Farrugia, οδηγήθηκε ενώπιον του Court of Magistrates.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times of Malta, MaltaToday και The Malta Independent, παραδέχθηκε την ενοχή του για κατηγορίες που συνδέονται με την επίθεση στον άλλο άνδρα και την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 15 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή και εξέδωσε τριετή περιοριστική εντολή, ώστε να μην πλησιάζει τον άλλο εμπλεκόμενο.

Τι προβλέπει ο νόμος της Μάλτας

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ξεχωριστό σκέλος της επίθεσης κατά των αστυνομικών.

Οι Times of Malta ανέφεραν ότι η επίθεση ή η βίαιη αντίσταση εναντίον αστυνομικού κατά τη διάρκεια νόμιμης σύλληψης μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις κατηγορίες που τελικά θα απαγγελθούν, να επιφέρει βαριές ποινές.

Για τον 32χρονο που εμφανίζεται στο viral βίντεο δεν πρέπει, πάντως, να προεξοφλείται ούτε η ενοχή ούτε η τελική ποινική μεταχείρισή του πριν ολοκληρωθεί η σχετική δικαστική διαδικασία.

Το βίντεο άνοιξε συζήτηση για την εκπαίδευση των αστυνομικών

Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση στη Μάλτα και για ένα δεύτερο ζήτημα: κατά πόσο οι αστυνομικοί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν ανθρώπους που αντιστέκονται βίαια στη σύλληψη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Shaun McAlister, ιδιοκτήτης και επικεφαλής προπονητής του Malta Thaiboxing, προσφέρθηκε να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε αστυνομικούς μέχρι το τέλος του 2026.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην προστασία των ίδιων των ένστολων, με την αστυνομική ένωση της Μάλτας να επαναφέρει το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των αστυνομικών που τραυματίζονται εν ώρα υπηρεσίας.

Έτσι, ένας καβγάς δύο ανδρών στο κέντρο της Βαλέτας εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σοβαρό αστυνομικό περιστατικό, με τραυματίες, συλλήψεις και δικαστικές εξελίξεις. Και κυρίως άφησε πίσω του ένα βίντεο που έγινε viral και άνοιξε στη Μάλτα μια ευρύτερη συζήτηση για τη βία απέναντι στους αστυνομικούς και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι εκπαιδεύονται για να την αντιμετωπίζουν.