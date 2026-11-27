Η αδελφή του Μάθιου Πέρι σπάει τη σιωπή της στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του

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Η προηγούμενη αναφορά στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Φιλαράκια αφαιρέθηκε πλήρως από την επιγραφή του τάφου του ηθοποιού.

Η νέα πλάκα φέρει πλέον τις επιγραφές Αναπαύσου τώρα και Σε αγαπάμε με όλη μας την καρδιά προς τιμήν του.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών από τις οξείες επιδράσεις κεταμίνης.

Πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Netflix παρουσίασε άγνωστες πτυχές της ζωής του και τον επίμονο αγώνα του κατά των εξαρτήσεων.

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Αλλαγή στην ταφόπλακα του Μάθιου Πέρι, καθώς αφαιρέθηκε η αναφορά στη σειρά «Φιλαράκια» (Friends), μέσα από την οποία έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό ως Τσάντλερ Μπινγκ.

Ο ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, είχε ενταφιαστεί στο Forest Lawn Memorial Park, στους λόφους του Χόλιγουντ.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Entertainment Weekly, η παλιά επιτύμβια πλάκα αντικαταστάθηκε από μια μεγαλύτερη, στην οποία δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά στον εμβληματικό τηλεοπτικό του ρόλο. Στην προηγούμενη εκδοχή αναγράφονταν το πλήρες όνομά του, Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι, οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του, καθώς και η φράση «Much Loved – Friend» («Αγαπημένος – Φίλος»), ένα λογοπαίγνιο που παρέπεμπε στη δημοφιλή σειρά.

Η νέα πλάκα φέρει στην κορυφή την επιγραφή «REST NOW» («Αναπαύσου τώρα»), ενώ στο κάτω μέρος έχει προστεθεί το μήνυμα «WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS» («Σε αγαπάμε με όλη μας την καρδιά»).

Ο τάφος του ηθοποιού παρέμεινε χωρίς επιτύμβια σήμανση για περισσότερα από δύο χρόνια μετά τον θάνατό του. Η πρώτη πλάκα, με την αναφορά στα «Φιλαράκια», είχε εντοπιστεί τον Ιανουάριο από το Entertainment Weekly. Τα λείψανά του βρίσκονται σε ιδιωτικό υπαίθριο μαυσωλείο του κοιμητηρίου, με την ονομασία Sanctuary of Treasured Love.

Η μάχη με τις εξαρτήσεις του Μάθιου Πέρι και το ντοκιμαντέρ του Netflix

Η ζωή και η προσωπική διαδρομή του Μάθιου Πέρι βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο ενός ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του Netflix, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο. Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώριζαν, αλλά και της μικρότερης αδελφής του, Μία Πέρι Μπόουικ, παρουσιάζονται άγνωστες πτυχές της ζωής του και η πολυετής προσπάθειά του να απεξαρτηθεί.

Σε απόσπασμα από το τρέιλερ, η αδελφή του ηθοποιού αναφέρθηκε στη δύσκολη προσωπική του διαδρομή, λέγοντας: «Όλες οι σπουδαίες ιστορίες έχουν μέσα τους κωμωδία και τραγωδία, και αυτή ήταν σίγουρα η ιστορία του Μάθιου».

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο αδελφός της μιλούσε συχνά για το αίσθημα κενού και μοναξιάς που βίωνε. «Ο αδελφός μου μιλούσε για εκείνο το αίσθημα κενού ή μοναξιάς που δεν μπορούσε με κάποιον τρόπο να καλύψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υπογράμμισε πόσο επίμονη ήταν η προσπάθειά του να ξεπεράσει τον εθισμό του, αποκαλύπτοντας: «Ξόδεψε 7 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να απεξαρτηθεί. Τόσο σοβαρά αντιμετώπιζε την ασθένειά του».

Με πληροφορίες από: independent.co.uk

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