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Περισσότεροι από 100 ακαδημαϊκοί που συνδέονται με βρετανικά ιδρύματα παρείχαν άθελά τους συνδρομή σε επιχειρήσεις κατασκοπείας της Κίνας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω εταιρείας-βιτρίνας που εργαζόταν για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, προειδοποιεί η MI5.

«Προειδοποίηση για Κατασκοπεία»

Η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας διαμήνυσε σε πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς ότι η διατήρηση δεσμών με το «China General Technology Research Institute» (CGTRI) θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις για παροχή συνδρομής σε ξένο κράτος.

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Ο υπουργός Ασφαλείας, Νταν Τζάρβις δήλωσε ότι η ενημέρωση από την MI5 αποκαλύπτει τις προσπάθειες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών να εκμεταλλευτούν τη βρετανική ακαδημαϊκή έρευνα για να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

MI5 warns universities to cut ties with Chinese institute https://t.co/5cITyGIn4j September 30, 2026

Μάλιστα, απέστειλε επιστολή προς όλους τους πρυτάνεις των βρετανικών πανεπιστημίων, ζητώντας την υποστήριξη του προσωπικού για την οριστική διακοπή αυτών των επαφών, ενώ τόνισε: «Οι διεθνείς συνεργασίες είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών μας ιδρυμάτων. Ωστόσο, θα αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να προστατεύσουμε τη χώρα από τις απειλές που αντιμετωπίζουμε».

Όπως αποκαλύπτει η βρετανική Sun, το CGTRI είχε διοχετεύσει πρόσφατα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της MI5, πάνω από 100 ακαδημαϊκοί και ερευνητές -είτε συνειδητά είτε εν αγνοία τους- ενεπλάκησαν σε συνεργασίες με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της κοινής ενημέρωσης που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της συμμαχίας Five Eyes: Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι πέντε χώρες είχαν σημάνει συναγερμό για τη χρήση επαγγελματικών πλατφορμών αναζήτησης εργασίας από την Κίνα με σκοπό την προσέγγιση στελεχών της βρετανικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, ήδη από τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, η βρετανική κυβέρνηση είχε συγκαλέσει συναντήσεις με επικεφαλής πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση των κινδύνων ξένης παρέμβασης στην έρευνα.