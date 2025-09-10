Για «ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά» κατηγόρησε τη Ρωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones το βράδυ της Δευτέρας.

«Πολλά drones από τη Ρωσία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Οι αεράμυνές μας ενεργοποιήθηκαν και διασφάλισαν με επιτυχία την άμυνα του εδάφους του ΝΑΤΟ, όπως είναι σχεδιασμένες να κάνουν», δήλωσε ο Ρούτε, τονίζοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πολωνικά F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά AWACS, αεροσκάφη ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ καθώς και γερμανικά συστήματα Patriot.

Ο ίδιος συνεχάρη τους συμμετέχοντες: «Συγχαίρω τους πιλότους και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την γρήγορη και επιδέξια αντίδραση».

🔴 LIVE NOW: Watch @SecGenNATO Mark Rutte's statement on the violation of Polish airspace by Russian drones https://t.co/e3FotsVlQr September 10, 2025

Συνεδρίαση του ΝΑΤΟ υπό το Άρθρο 4

Σημειώνεται ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης ύστερα από αίτημα της Πολωνίας για διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε ο Ρούτε.

«Οι σύμμαχοι εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Πολωνία και καταδίκασαν τη ρωσική απερίσκεπτη συμπεριφορά. Η πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι «η παραβίαση της περασμένης νύχτας δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό».

Το άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης προβλέπει τη δυνατότητα κοινών διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ «όταν, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη».

Παράλληλα ο Ρούτε διαβεβαίωσε πως «ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής θα συνεχίσει να διαχειρίζεται ενεργά τη στάση αποτροπής και άμυνας κατά μήκος ολόκληρης της ανατολικής πτέρυγας» και ότι «οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους».

Μήνυμα προς τον Πούτιν

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η παραβίαση ήταν σκόπιμη ή λάθος, ο Ρούτε υπογράμμισε:

«Είτε έγινε σκόπιμα είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο – ανεύθυνο. Είναι απολύτως επικίνδυνο. Η πλήρης αξιολόγηση συνεχίζεται».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρούτε δήλωσε:

«Σταμάτα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταμάτα την κλιμακούμενη εκστρατεία κατά αθώων πολιτών και πολιτικών υποδομών. Σταμάτα να παραβιάζεις τον εναέριο χώρο των συμμάχων και να ξέρεις ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε επαγρύπνηση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Η πρόκληση των drones

Σε ερώτηση αν το περιστατικό ανέδειξε κενά στην άμυνα του ΝΑΤΟ απέναντι στα drones, ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας απάντησε:

«Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια πολύ επιτυχημένη αντίδραση του ΝΑΤΟ και των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Πολωνίας, αλλά και των Ολλανδών, των Ιταλών και των Γερμανών. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος. Φυσικά, πάντα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά, αλλά νομίζω ότι χθες φάνηκε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου του».

«Επενδύσεις στην άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία»

Ο Ρούτε τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας των συμμάχων:

«Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα, αύξηση της αμυντικής παραγωγής ώστε να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε. Και πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια είναι αλληλένδετη με τη δική μας» είπε και κατέληξε:

«Η Ρωσία διεξάγει έναν επικίνδυνο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας, στοχοποιώντας συνεχώς αμάχους και πολιτικές υποδομές. Οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να εντείνουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία απέναντι στην κλιμακούμενη εκστρατεία της Ρωσίας».

