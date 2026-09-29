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Σε μία ακόμη απόπειρα να πλήξει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας, τουρκικό αμυντικό μέσο δημοσίευσε βίντεο προσομοίωσης που δείχνει την κατάρριψη ελληνικού Mirage 2000-5 από το σύστημα Hisar-O.

Ειδικότερα, το τουρκικό μέσο «Defence Turk» παρουσίασε τα αμυντικά συστήματα που θα απαρτίζουν τη μελλοντική τουρκική αντιαεροπορική ομπρέλα («Ατσάλινος Θόλος») και θα περιλαμβάνουν λειτουργίες επιχειρησιακής ακολουθίας εμπλοκής και αναχαίτισης στόχου.

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🇹🇷Defence Turk'ten bir ilk: Envantere giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik | ÇELİK KUBBE bileşenlerinde eğitimler nasıl yapılıyor?



🔸Defence Turk olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik.

🔸Ayrıca Konya Hava Savunma… pic.twitter.com/0DvEEMvcP7 — Defence Turk (@Defence_Turk) September 29, 2026

Στο αφιέρωμα περιλαμβάνονταν επιδείξεις των αντιαεροπορικών συστημάτων Korkut, Sungur, Hisar-A, καθώς και του συστήματος μακράς εμβέλειας SİPER.

Ωστόσο, κατά την ολοκλήρωση της ψηφιακής προσομοίωσης της διαδικασίας στοχοποίησης, είναι ορατό ότι ο εχθρικός στόχος που χτυπήθηκε είναι το μαχητικό τύπου Mirage 2000-5 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, προκαλώντας ευλόγως σφοδρές αντιδράσεις στην ελληνική πλευρά.

Και ενώ η Τουρκία του Ερντογάν επενδύει στο να συντηρήσει το εχθρικό και πολεμικό κλίμα με την Ελλάδα, ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έπαιξε πολιτικό παιχνίδι, στέλνοντας μήνυμα σχετικό με τις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, υπογραμμίζοντας πως η Τουρκία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως γειτονική χώρα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και όχι ως εχθρό.