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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ταλιμπάν επιβάλλουν περιορισμούς στο Αφγανιστάν, απαγορεύοντας τη χρήση γυναικείων ονομάτων σε δημόσια έγγραφα και αντικαθιστώντας τα με υποτιμητικές προσφωνήσεις ή οικογενειακούς τίτλους.

Ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει μειωμένες ποινές για τη σωματική βία κατά των συζύγων, δυσχεραίνοντας παράλληλα τη διαδικασία καταγγελίας από την πλευρά των γυναικών.

Κανονισμοί οικογενειακού δικαίου νομιμοποιούν γάμους ανηλίκων και ερμηνεύουν τη σιωπή ως συγκατάθεση, προκαλώντας έντονες ανησυχίες από διεθνείς οργανισμούς για τη συνεχή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εκτεταμένη φτώχεια και η απαγόρευση της εκπαίδευσης οδηγούν πολλές οικογένειες να παντρεύουν πρόωρα τις κόρες τους, επιδεινώνοντας περαιτέρω την επισφαλή θέση των γυναικών στη χώρα.

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Ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια διαγραφής της γυναικείας ταυτότητας στο Αφγανιστάν κάνουν οι Ταλιμπάν, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται οι γυναίκες στην καθημερινότητα. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, τα πραγματικά τους ονόματα αντικαθίστανται από προσφωνήσεις όπως «γιαγιά», «κατσίκα» ή «αγελάδα», ενώ η αναγραφή τους σε επίσημα έγγραφα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Κοινή έρευνα του αφγανικού μέσου Zan News και της βρετανικής εφημερίδας Guardian αποκάλυψε ότι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην επαρχία Μπαλχ έλαβαν οδηγίες να αναφέρονται στις γυναίκες ως «μπίμπι», λέξη που σημαίνει «γιαγιά». Η εντολή φέρεται να ισχύει ακόμη και για τις ιατρικές συνταγές, στις οποίες δεν πρέπει να αναγράφονται τα πραγματικά ονόματα των γυναικών.

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Η Αφγανή ακτιβίστρια Λάλα Οσμάνι, η οποία ζει στη Γερμανία, δήλωσε στην ισπανική El País ότι οι γυναίκες αποκαλούνται επίσης «κατσίκες» και «αγελάδες», ενώ σε επίσημα έγγραφα συχνά καταγράφονται απλώς ως «σύζυγος» ή «κόρη» ενός άνδρα συγγενή τους.

Η διαγραφή της ταυτότητάς τους δεν περιορίζεται στη δημόσια διοίκηση. Σε πολλές περιοχές του Αφγανιστάν, η αναφορά του ονόματος μιας γυναίκας ή η δημόσια εμφάνισή του θεωρείται προσβολή για την τιμή της οικογένειας ή του συζύγου της. Ακόμη και στα ταφικά μνημεία, τα ονόματα των γυναικών συχνά παραλείπονται.

Νέος ποινικός κώδικας: Οι σύζυγοι μπορούν να χτυπούν τις γυναίκες τους

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα των Ταλιμπάν, ο οποίος προβλέπει διαφορετική μεταχείριση των πολιτών ανάλογα με την κοινωνική τους θέση και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που περιορίζουν ακόμη περισσότερο την προστασία των γυναικών.

Ο κώδικας, έκτασης 90 σελίδων, ο οποίος υπογράφηκε από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Ακχούντζαντα, διαχωρίζει την κοινωνία σε τέσσερις κατηγορίες: θρησκευτικούς λόγιους, κοινωνική ελίτ, μεσαία τάξη και κατώτερη τάξη. Οι ποινές για το ίδιο αδίκημα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει ο παραβάτης.

Ιδιαίτερα προβληματικό είναι το άρθρο 32, το οποίο προβλέπει ότι ένας σύζυγος μπορεί να καταδικαστεί σε μόλις 15 ημέρες φυλάκισης εάν αποδειχθεί ότι χτύπησε τη γυναίκα του με ραβδί και της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, όπως πληγή ή μώλωπες.

Η γυναίκα, ωστόσο, καλείται να αποδείξει την κακοποίηση ενώπιον δικαστή, σε ένα σύστημα όπου η ελευθερία μετακίνησής της είναι αυστηρά περιορισμένη και η παρουσία άνδρα συνοδού θεωρείται απαραίτητη. Επιπλέον, ο κώδικας δεν περιλαμβάνει αντίστοιχη σαφή προστασία από άλλες μορφές σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας.

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Οι διατάξεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο οι γυναίκες δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να καταγγείλουν την κακοποίηση και να αναζητήσουν προστασία. European Union Agency for Asylum+1

Νομιμοποίηση παιδικών γάμων και περιορισμός της συναίνεσης

Νέες ανησυχίες έχει προκαλέσει και κανονισμός οικογενειακού δικαίου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026 και αναγνωρίζει ως νομικά έγκυρους ορισμένους γάμους ανηλίκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, ένας γάμος που έχει κανονιστεί από συγγενείς, εκτός από τον πατέρα ή τον παππού του παιδιού, μπορεί να θεωρηθεί έγκυρος εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις κοινωνικής συμβατότητας και προίκας. Το παιδί μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή του μετά την εφηβεία, αλλά μόνο μέσω δικαστικής απόφασης.

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Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η διάταξη που προβλέπει ότι η σιωπή μιας παρθένου κοπέλας μετά την εφηβεία μπορεί να ερμηνευθεί ως συγκατάθεση για γάμο. Η ίδια ερμηνεία δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε άνδρες ή σε γυναίκες που έχουν παντρευτεί στο παρελθόν.

Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τον κανονισμό, επισημαίνοντας ότι ενισχύει τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και περιορίζει την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Amu TV+2

Η φτώχεια οδηγεί οικογένειες να πουλούν τις κόρες τους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών. Η απαγόρευση της εκπαίδευσης και της εργασίας για τις γυναίκες, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη φτώχεια, έχει περιορίσει δραματικά τις δυνατότητες επιβίωσης πολλών οικογενειών.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, γονείς αναγκάζονται να κανονίζουν γάμους των ανήλικων κοριτσιών τους με μεγαλύτερους άνδρες, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα ή τρόφιμα για την υπόλοιπη οικογένεια. Το φαινόμενο έχει καταγραφεί σε έρευνες διεθνών μέσων και ανθρωπιστικών οργανώσεων, που προειδοποιούν για την επιδείνωση της κατάστασης.

Η απαγόρευση της δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τα κορίτσια, οι περιορισμοί στην εργασία, η υποχρέωση συνοδείας από άνδρα και οι συνεχείς παρεμβάσεις στην καθημερινότητά τους έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Η τελευταία υπόθεση με την αφαίρεση των γυναικείων ονομάτων από επίσημα έγγραφα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μέτρων που περιορίζουν την αυτονομία τους. Και όπως προειδοποιούν ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών, η απώλεια ακόμη και του ονόματός τους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη διαγραφή της παρουσίας τους από τη δημόσια ζωή.

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Με πληροφορίες από Theguardian

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