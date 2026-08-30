ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσάνταμ του Ομάν, 3 Αυγούστου 2026. REUTERS/Stringer/Φωτογραφία αρχείου

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Νέο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, η βρετανική υπηρεσία UKMTO έλαβε αναφορά για το περιστατικό το βράδυ της 29ης Αυγούστου, περίπου 12 ναυτικά μίλια βόρεια του Χασάμπ, στο Ομάν.

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Το πλοίο, που περιγράφεται ως δεξαμενόπλοιο, κατευθυνόταν προς τον Περσικό Κόλπο όταν δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για πύραυλο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή άλλο οπλικό σύστημα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντική ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την προέλευση και τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Η EOS Marine χαρακτηρίζει την πληροφορία υψηλής αξιοπιστίας και καλεί τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να ενισχύσουν την επιτήρηση μέσω ραντάρ και οπτικών μέσων και να παρακολουθούν στενά τις προειδοποιήσεις για πιθανές εναέριες απειλές.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα η ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, η σημαία και η εταιρεία διαχείρισής του, καθώς και το μέγεθος των ζημιών.