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Νέες δικαστικές περιπέτειες ξεκινούν για τον Νικολά Σαρκοζί, σε μια περίοδο που περιμένει την έκδοση της απόφασης του Εφετείου για την υπόθεση της Λιβύης, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η νέα δίκη αφορά την υπόθεση της ανάκλησης της κατάθεσης του Ζιάντ Τακιεντίν τον Νοέμβριο του 2020 για την οποία ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα δικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών ΜΜΕ, ο Σαρκοζί θα δικαστεί, μεταξύ άλλων, μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και την επιχειρηματία Μιμί Μαρσάν, ισχυρή παράγοντας του γαλλικού lifestyle Τύπου, για “συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την απόπειρα απάτης και αποδοχή προϊόντων δωροδοκίας μαρτύρων”.

Η υπόθεση της ψευδούς ανάκλησης της κατάθεσης του Τακιεντίν συνδέεται με την κύρια υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί το 2007.

Ο Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε αποσύρει τις κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου περί λιβυκής χρηματοδότησης, σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2020.

Αυτή η αλλαγή στάσης στην κατάθεσή του βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, η οποία εγείρει υποψίες ότι ο Σαρκοζί οργάνωσε τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η Κάρλα Μπρούνι και η Μιμί Μαρσάν είναι επίσης ύποπτες για συμμετοχή. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιχείρησαν να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη, προκειμένου να αθωωθεί ο πρώην πρόεδρος, αναφέρει το BFMTV.