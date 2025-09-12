«Νομίζω τον έχουμε» δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

«Με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, τον έχουμε συλλάβει» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «κάποιος πολύ κοντά του τον έδωσε».

Όπως είπε, έμαθε πως ο ύποπτος είχε συλληφθεί «πέντε λεπτά πριν μπω», συμπληρώνοντας πως οι τοπικές αρχές «έκαναν θαυμάσια δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ελπίδα πως θα του επιβληθεί η θανατική ποινή: «Ο Κερκ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».

Δεν αποκάλυψε στοιχεία για την ταυτότητα του συλληφθέντα.

Προηγουμένως οι αρχές είχαν πει ότι είχαν βρει το τυφέκιο που θεωρείται ότι είχε χρησιμοποιηθεί στη δολοφονία και έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες ενός «ατόμου ενδιαφέροντος». Το FBI παρουσίασε εικόνες από κάμερες με ένα άτομο ντυμένο στα σκούρα με γυαλιά ηλίου.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025