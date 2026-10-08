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Σε ιδιαίτερα χαλαρή και χιουμοριστική διάθεση εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Σαν Αντόνιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μοιραζόμενος με το κοινό ένα περιστατικό που είχε με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια μικρή «διαφωνία» που είχαν σχετικά με την προφορά της λέξης «vegan». Όπως διηγήθηκε, η Πρώτη Κυρία τού έκανε παρατήρηση και του ζήτησε να προφέρει σωστά τη λέξη «βίγκαν».

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Trump: My wife told me, “Sir, do me a favor, please pronounce vegan properly.” I called it vaygan. How the hell would I know? I like steak. https://t.co/Iz71QPhE5T — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Ο Τραμπ, θέλοντας να εξηγήσει την πλευρά του, είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ το είπα “βέιγκαν”. Πώς στο καλό να το ήξερα; Μου αρέσει η μπριζόλα».

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να επιλέγει έναν ανάλαφρο και χιουμοριστικό τόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκδήλωσης.

Η αναφορά του στους vegans προκάλεσε γέλιο και θετικές αντιδράσεις από το ακροατήριο, προσθέτοντας μια πιο προσωπική και χαλαρή στιγμή στην προεκλογική του ομιλία.