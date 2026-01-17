Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε δημόσια τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, υιοθετώντας μάλιστα γαλλική προφορά, στο πλαίσιο συζήτησης στον Λευκό Οίκο για τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των φαρμάκων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επικοινωνία με τον Μακρόν επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί πολίτες πληρώνουν πολλαπλάσια ποσά για φαρμακευτικά προϊόντα σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους.

Όπως είπε, ενημέρωσε τον Γάλλο ομόλογό του πως οι ΗΠΑ καταβάλλουν έως και 13 φορές υψηλότερες τιμές, τονίζοντας ότι πρόκειται για «εξωφρενικά νούμερα».

Trump mocks Macron with French accent. pic.twitter.com/K5bIrTuIk4 January 8, 2026

Για να αποδώσει την αντίδραση του Μακρόν, ο Τραμπ μιμήθηκε τη φωνή και την προφορά του, παρουσιάζοντάς τον αρχικά απρόθυμο να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ξεκαθάρισε πως, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αναπροσαρμόσουν τις τιμές, η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών ύψους 25% σε γαλλικά προϊόντα, όπως κρασιά, σαμπάνιες και άλλα αγαθά.

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι τον Μάιο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή της λεγόμενης «ρήτρας του πλέον ευνοούμενου κράτους», με στόχο τη σύγκλιση των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ με εκείνες που ισχύουν διεθνώς. Όπως υποστήριξε, μετά τις πιέσεις αυτές ο Μακρόν εμφανίστηκε διατεθειμένος να συνεργαστεί.

Παρά τον αιχμηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρέφει θετικά αισθήματα για τον Γάλλο ομόλογό του, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο». Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ο Μακρόν άφησε αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τες ότι απομακρύνονται από διεθνείς κανόνες και συμμάχους, σε ομιλία του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.