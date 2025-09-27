Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια νέα πόλη, το Πόρτλαντ, της πολιτείας Όρεγκον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί.

Αν και το Μέμφις είναι μία πολιτεία που ελέγχεται από Ρεπουμπλικάνους, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει μία «εκστρατεία» κατά των πόλεων που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, αναπτύσσοντας σε αυτές στρατό, επικαλούμενος την «εγκληματικότητα».

Αν και ο δήμαρχος του Πόρτλαντ δεν ανήκει στο Δημοκρατικό κόμμα, θεωρείται ένας από τους πιο προοδευτικούς δημάρχους των ΗΠΑ. Επίσης, το Όρεγκον, στο οποίο ανήκει το Πόρτλαντ, είναι μία πολιτεία με Δημοκρατικό κυβερνήτη.

Ο Τραμπ είχε αναπτύξει την Εθνοφρουρά ήδη στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών στην Λουιζιάνα – έπειτα από αίτημα του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη – με στόχο να συνδράμουν σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε αστικά κέντρα της πολιτείας.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σικάγο με στρατιωτική επέμβαση, επικαλούμενος τη νέα ονομασία του Πενταγώνου, που πλέον αποκαλείται «υπουργείο Πολέμου», την ώρα που η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών καταγγέλλει έναν «δυνητικό δικτάτορα».

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί. Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου» είχε αναφέρει σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ.