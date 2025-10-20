Ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε την κατήγορο του Επστάιν, Βιρτζίνια Τζιούφρι, αν μπορούσε να κάνει μπέιμπι σίτινγκ κατά τη διάρκεια της πρώτης τους συνάντησης στο κλαμπ του Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με τις μεταθανάτιες αναμνήσεις της.

Σε ένα αντίγραφο που απέκτησε η εφημερίδα The Independent, η Τζιούφρι έγραψε ότι της σύστησε στον Tραμπ ο πατέρας της, αφού προσλήφθηκε ως υπάλληλος αποδυτηρίων το καλοκαίρι του 2000. Είπε ότι λίγες μέρες μετά την έναρξη της εργασίας της, ο πατέρας της, που τότε ήταν συντηρητής στην έπαυλη Mαρ-α-Λάγκο, την γνώρισε τον Tραμπ στο γραφείο του.

«Ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να είναι πιο φιλικός, λέγοντάς μου ότι ήταν φανταστικό που ήμουν εκεί», έγραψε. ««Σου αρέσουν τα παιδιά;» με ρώτησε. «Κάνεις καθόλου μπέιμπι σίτινγκ;»»

Ο Τραμπ είπε στη Τζιούφρι ότι είχε πολλά σπίτια στην περιοχή που είχε δανείσει σε φίλους, πολλοί από τους οποίους είχαν παιδιά που χρειάζονταν φροντίδα, σύμφωνα με το βιβλίο.

Του είπε ότι είχε ξανακάνει μπέιμπι σίτινγκ και σύντομα άρχισε να βγάζει επιπλέον χρήματα μερικές νύχτες την εβδομάδα, «φροντίζοντας τα παιδιά της ελίτ».

Η Τζιούφρι έγραψε στο βιβλίο της, “Nobody’s Girl”, ότι ο Tραμπ και ο πατέρας της «δεν ήταν ακριβώς φίλοι», αλλά ότι «ο μπαμπάς δούλευε σκληρά και αυτό άρεσε στον Τραμπ».

Η δουλειά των 9 δολαρίων την ώρα ως υπάλληλος αποδυτηρίων, «συνήθως, μοιράζοντας πετσέτες», ήταν μια ευκαιρία να ξανασταθεί στα πόδια της αφού εγκατέλειψε το λυκείου, εξήγησε.

«Ήταν η καθημερινή μου δουλειά που μου έδωσε την πρώτη πραγματική εικόνα για ένα καλύτερο μέλλον», είπε, προσθέτοντας ότι «όποτε ήταν δυνατόν» ρωτούσε τους «μασέρ» για το τι έκαναν και πώς είχαν μάθει τη δουλειά.

Η πρώτη γνωριμία με την Γκίσλεϊν Μάξγουελ

Λίγες εβδομάδες πριν από τα 17α γενέθλιά της τον Αύγουστο, η Τζιούφρι είπε ότι περπατούσε προς το σπα όταν η Γκίσλεϊν Μάξγουελ την είδε για πρώτη φορά. Η Τζιούφρι σκέφτηκε ότι θα ήταν «τυχερή» αν μπορούσε να γίνει σαν την «εκλεπτυσμένη» βρετανίδα κοσμική.

Ισχυρίστηκε ότι η Μάξγουελ την πλησίασε, της συστήθηκε και της είπε ότι γνώριζε «έναν πλούσιο άνδρα» και «μακροχρόνιο μέλος του Mαρ-α-Λάγκο» που έψαχνε μια μασέρ για να ταξιδεύει μαζί του.

«Του αρέσει να βοηθάει τους ανθρώπους», θυμήθηκε η Τζιούφρι ότι της είπε η Μάξγουελ.

Η Τζιούφρι είπε ότι δεν είχε εκπαιδευτεί ως μασέρ, αλλά ήλπιζε να το κάνει, και έτσι και αλλιώς προσκλήθηκε για συνέντευξη.

Το βιβλίο συνεχίζει να περιγράφει χρόνια φερόμενης κακοποίησης από τον Eπστάιν, τον κύκλο της ελίτ και τη Mάξγουελ, η οποία, όπως είπε, «έπαιζε το ρόλο της μητέρας στην δυσλειτουργική οικογένεια του Eπστάιν με ανήλικες κορίτσια».

Όπως σημειώνεται στις αναμνήσεις, ο Τραμπ φέρεται να απαγόρευσε στον Επστάιν την είσοδο στο κλαμπ του Mαρ-α-Λάγκο επειδή «φλέρταρε» την κόρη ενός άλλου μέλους, σύμφωνα με το βιβλίο του 2020 “The Grifter’s Club”.

Ο Τραμπ αποκάλυψε νωρίτερα φέτος ότι ξέκοψε με τον Επστάιν αφού αυτός «έκλεψε» νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο σπα του κλαμπ Mαρ-α-Λάγκο.

Το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρι -που έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο- με τις αναμνήσεις της «Nobody’s Girl» θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

