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Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων ή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία. Η απόφαση ελήφθη το 1990, όχι μόνο για να τιμηθούν οι μεγαλύτερες γενιές αλλά και για να αναδειχθούν τα προβλήματα, οι ανάγκες και τα δικαιώματά τους.

Και πλέον το θέμα δεν αφορά μια μικρή κοινωνική ομάδα. Αφορά μια από τις μεγαλύτερες δημογραφικές αλλαγές που έχει γνωρίσει ο πλανήτης.

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Πότε θεωρείται κάποιος ηλικιωμένος;

Για δημογραφικούς και στατιστικούς σκοπούς χρησιμοποιείται συνήθως ως όριο το 65ο έτος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όμως, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας «τυπικός ηλικιωμένος». Ένας άνθρωπος 80 ετών μπορεί να διαθέτει σωματικές και νοητικές ικανότητες αντίστοιχες με πολύ νεότερους ανθρώπους, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να παρουσιάσει σημαντικούς περιορισμούς αρκετά νωρίτερα. [Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας]

Η ημερομηνία γέννησης, συνεπώς, δεν αποτελεί από μόνη της μέτρο υγείας, αυτονομίας ή δημιουργικότητας.

Ο πλανήτης γερνά με μεγάλη ταχύτητα

Η δημογραφική μεταβολή είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω ήταν περίπου 260 εκατομμύρια το 1980 και είχαν φθάσει τα 761 εκατομμύρια το 2021. Έως το 2050 ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει το 1,6 δισεκατομμύριο. [Πηγή: ΟΗΕ]

Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι οι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω θα αυξηθούν από περίπου 1 δισεκατομμύριο το 2020 σε 1,4 δισεκατομμύρια το 2030 και 2,1 δισεκατομμύρια το 2050. Ήδη από το 2020 οι άνω των 60 ξεπέρασαν αριθμητικά τα παιδιά κάτω των πέντε ετών. [Πηγή: ΠΟΥ]

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Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της δημογραφικής γήρανσης.

Η Ελλάδα γερνά ακόμη γρηγορότερα

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά: οι ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν 23,7% του πληθυσμού της χώρας, ενώ τα παιδιά 0–14 ετών μόλις 12,8%.

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Η αναλογία γήρανσης έχει φθάσει στο 185,4. Δηλαδή στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 185 άνθρωποι ηλικίας 65+ για κάθε 100 παιδιά έως 14 ετών. [Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ]

Ιδιαίτερα γρήγορα αυξάνεται η ομάδα των πολύ ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τη Eurostat, περίπου 7% του ελληνικού πληθυσμού είναι ήδη 80 ετών και άνω, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. [Πηγή: Eurostat]

Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της τρίτης ηλικίας είναι ταυτόχρονα κοινωνικό, οικονομικό, ασφαλιστικό και υγειονομικό.

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Η σύνταξη και η πραγματικότητα των αριθμών

Οι συντάξεις αποτελούν φυσικά τον οικονομικό πυρήνα της ζωής εκατομμυρίων ηλικιωμένων.

Τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Ιούλιο του 2026 δείχνουν ότι η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ήταν 978,92 ευρώ μεικτά, ενώ η διάμεση ήταν 869,81 ευρώ. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονται κάτω από τον αριθμητικό μέσο όρο. Τον ίδιο μήνα καταβλήθηκαν συνολικά περίπου 4,79 εκατομμύρια κύριες, επικουρικές συντάξεις και μερίσματα.

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Από την 1η Ιανουαρίου 2026 η πλήρης εθνική σύνταξη έχει διαμορφωθεί στα 446,87 ευρώ. [Πηγή: e-ΕΦΚΑ]

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Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. [Πηγή: Υπουργείο Εργασίας]

Σύνταξη δεν σημαίνει υποχρεωτικά τέλος της εργασίας

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, είτε επειδή το επιθυμούν είτε επειδή χρειάζονται πρόσθετο εισόδημα.

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Στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2024 η σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας δεν περικόπτεται λόγω ασφαλιστέας εργασίας, με τον εργαζόμενο συνταξιούχο να υπάγεται στο νέο σύστημα ασφαλιστικού πόρου. [Πηγή: e-ΕΦΚΑ]

Τα συγκρίσιμα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση ειδικά στις ηλικιακές ομάδες 65–69 και 70–74 ετών δεν δημοσιεύονται πάντοτε με την ίδια επικαιρότητα και μεθοδολογία, γι’ αυτό δεν είναι ασφαλές να παρουσιάζεται ένας ενιαίος αριθμός ως «οι εργαζόμενοι άνω των 65». Το βέβαιο είναι ότι η εργασία σε μεγαλύτερη ηλικία αποτελεί πλέον υπαρκτό και αυξανόμενο τμήμα της αγοράς εργασίας.

Τι προσφέρει το κράτος στους ηλικιωμένους

Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας διαθέτει αρκετές δομές, αν και η πραγματική διαθεσιμότητα και δυναμικότητά τους διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

Υπάρχουν τα ΚΑΠΗ, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και προνοιακές παροχές. Τα ΚΗΦΗ απευθύνονται σε ηλικιωμένους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν, ώστε να μπορούν όσο γίνεται να παραμένουν στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. [Πηγή: Υπουργείο Εργασίας]

Για ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπάρχει επίσης Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. [Πηγή: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας]

Τι χρειάζεται το σώμα μετά τα 65

Το μεγαλύτερο λάθος είναι η ακινησία. Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι η συστηματική σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, η αποφυγή καπνίσματος και η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους βοηθούν στη διατήρηση της λειτουργικότητας και περιορίζουν τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων και εξάρτησης από τρίτους. [Πηγή: ΠΟΥ]

Περπάτημα, ασκήσεις ενδυνάμωσης ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου και ασκήσεις ισορροπίας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η πτώση για έναν ηλικιωμένο δεν είναι ένα απλό ατύχημα: μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας μεγάλης απώλειας αυτονομίας.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή πρόσληψη πρωτεΐνης, φρούτων, λαχανικών και υγρών, πάντα με προσαρμογή στις ιδιαίτερες παθήσεις και στις οδηγίες του γιατρού.

Και ο εγκέφαλος θέλει… γυμναστική

Η υγιής γήρανση δεν αφορά μόνο την καρδιά και τους μυς. Διάβασμα, κοινωνικές επαφές, συζητήσεις, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, μουσική, παιχνίδια στρατηγικής, ακόμη και η εξοικείωση με νέες τεχνολογίες κρατούν τον άνθρωπο πνευματικά και κοινωνικά ενεργό.

Η απομόνωση και η μοναξιά αποτελούν σοβαρά προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Η επαφή με οικογένεια, φίλους και κοινωνικές δραστηριότητες δεν είναι πολυτέλεια αλλά ουσιαστικό κομμάτι της ποιότητας ζωής.

Κάθε πότε χρειάζεται τσεκάπ;

Δεν υπάρχει ένα ίδιο «πακέτο εξετάσεων» που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος άνω των 65 κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα πρόληψης πρέπει να καθορίζεται από τον προσωπικό ή θεράποντα γιατρό ανάλογα με ηλικία, φύλο, οικογενειακό ιστορικό, φάρμακα και υπάρχουσες παθήσεις.

Σε τακτική βάση χρειάζεται παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και λιπιδίων, σωματικού βάρους, νεφρικής λειτουργίας όπου ενδείκνυται, όρασης και ακοής, στοματικής υγείας και φαρμακευτικής αγωγής. Χρειάζεται επίσης εκτίμηση κινδύνου πτώσεων και, όταν υπάρχουν ενδείξεις, έλεγχος οστικής πυκνότητας και γνωστικής λειτουργίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα εμβόλια που συνιστώνται στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως για γρίπη και άλλα νοσήματα σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. [Πηγή: ΠΟΥ Ευρώπης]

Και τι γίνεται με το δίπλωμα οδήγησης;

Η ηλικία από μόνη της δεν αφαιρεί από κάποιον το δικαίωμα να οδηγεί. Στην Ελλάδα, όμως, μετά τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων προβλέπονται συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικός έλεγχος της ικανότητας οδήγησης. Ιδιαίτερα μετά τα 80, ο οδηγός πρέπει επιπλέον να εξετάζεται από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο, πέρα από τις λοιπές απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. [Πηγή: Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών]

Και σωστά το κριτήριο είναι η πραγματική ικανότητα και όχι απλώς ο αριθμός που γράφει η ταυτότητα.

Από την πολιτική μέχρι το θέατρο στην Ελλάδα– Ηλικία χωρίς αποστρατεία

Η πολιτική ζωή στην Ελλάδα αποδεικνύει επίσης ότι η ηλικία δεν σημαίνει υποχρεωτικά αποχώρηση από την ενεργό δράση. Γηραιότερος βουλευτής της σημερινής Βουλής είναι ο Γιάννης Τραγάκης, γεννημένος στις 27 Ιανουαρίου 1944, ο οποίος το 2026 είναι 82 ετών και διαθέτει κοινοβουλευτική διαδρομή που ξεκινά από το 1974. (Βουλή των Ελλήνων) Ακολουθούν μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ο Νικήτας Κακλαμάνης, γεννημένος το 1946, και ο Διονύσης Χατζηδάκης, γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου 1946 και σήμερα 79 ετών. (Βουλή των Ελλήνων) Στην ίδια ομάδα των παλαιότερων ηλικιακά κοινοβουλευτικών ανήκει ο Αθανάσιος Μπούρας, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, γεννημένος το 1952. Πρόκειται για πολιτικούς που, ανεξάρτητα από κόμμα και πολιτική διαδρομή, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή πολύ μετά το συνηθισμένο όριο συνταξιοδότησης [Πηγή: Inter-Parliamentary Union]

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του θεάτρου. Ο Γιάννης Βογιατζής συμπλήρωσε το 2026 τα 100 χρόνια ζωής, έχοντας πίσω του περίπου 75 χρόνια παρουσίας στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. [Πηγή: Espresso]

Η Σάσα Ντάριο, επίσης, στα 97 της καταγραφόταν μέσα στο 2026 ως μία από τις γηραιότερες εν ζωή Ελληνίδες του θεάτρου. [Πηγή: Eirinika]

Η πολιτική δεν γνωρίζει ηλικία – Οι γηραιότεροι ηγέτες του κόσμου

Η μεγάλη ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο ούτε για την άσκηση της ανώτατης πολιτικής εξουσίας. Το 2026 ο γηραιότερος εν ενεργεία εθνικός ηγέτης είναι ο πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπιγιά, 93 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην προεδρία από το 1982. Ακολουθεί μεταξύ των γηραιότερων ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ, 90 ετών, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης ηγέτες χωρών όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Ισημερινή Γουινέα, η Ζιμπάμπουε, η Δημοκρατία του Κονγκό και η Ουγκάντα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε τα 80 στις 14 Ιουνίου 2026 και συγκαταλέγεται στους 20 γηραιότερους εθνικούς ηγέτες του πλανήτη, χωρίς όμως να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Pew Research Center σε 186 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, η διάμεση ηλικία των εθνικών ηγετών είναι σήμερα 63 χρόνια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι επτά από τους δέκα γηραιότερους ηγέτες κυβερνούν χώρες που η Freedom House κατατάσσει ως «μη ελεύθερες

Η τρίτη ηλικία δεν είναι ασθένεια

Αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων.

Ο άνθρωπος δεν παύει στα 65 να είναι εργαζόμενος, δημιουργός, γονιός, παππούς, γιαγιά, πολίτης, φίλος ή ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Το πραγματικό στοίχημα μιας χώρας που γερνά τόσο γρήγορα όσο η Ελλάδα δεν είναι απλώς να πληρώνει συντάξεις. Είναι να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα, πρόσβαση στην υγεία, πρόληψη, φροντίδα όταν χρειάζεται, δυνατότητα εργασίας για όποιον το επιθυμεί, κοινωνική ζωή και αυτονομία.

Γιατί η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι μεγάλη κατάκτηση της ανθρωπότητας. Η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι τα περισσότερα χρόνια ζωής να είναι και χρόνια καλής ζωής.