Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν έναν ύποπτο αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα και μια γυναίκα να δολοφονούνται επειδή παντρεύτηκαν αψηφώντας τις αντιρρήσεις των οικογενειών τους.

Τη διαταγή για τον φόνο του ζεύγους –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– είχε δώσει ένα τοπικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα, στην επαρχία του Μπαλοτσιστάν. Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση αφού αναρτήθηκε το βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και το είδαν χιλιάδες άνθρωποι.

Ένας ύποπτος συνελήφθη, ανέφερε ο πρωθυπουργός της επαρχίας, Σαρφράζ Μπούγκτι, ενώ συντάσσεται δικογραφία σε βάρος όλων των εμπλεκομένων.

Στα πλάνα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα θύματα και ο τόπος της δολοφονίας, διακρίνονται άνθρωποι στην έρημο και κάποια φορτηγάκια και άλλα οχήματα. Κάποιος δίνει ένα Κοράνι στη γυναίκα και εκείνη λέει σε έναν άνδρα: «Περπάτα επτά βήματα μαζί μου, μετά μπορείς να με πυροβολήσεις». Ο άνδρας την ακολουθεί για μερικά μέτρα.

Brutal murder of man, women in Baluchistan | Honour based killing of couple | Report | CNI News #foryou #grow #uk #pakistan #britishpakistanicommunity #dgispr #birmingham2025 #birminghamcitycouncil #birminghamevents #foryou #cninews pic.twitter.com/iQ8eZtDGeG