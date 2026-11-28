Paolo Bulgari/ Instagram- Ο Paolo Bulgari, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2026 σε ηλικία 89 ετών, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τρίτης γενιάς της οικογένειας

Paolo Bulgari: Πέθανε στα 89 του χρόνια ο ιστορικός πρόεδρος του οίκου πολυτελείας – Ήταν έγγονος του Έλληνα ιδρυτή

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Ο εκλιπών συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της διεθνούς ταυτότητας και της ιδιαίτερης αισθητικής του οίκου, αξιοποιώντας την εμπειρία του στους πολύτιμους λίθους.

Η οικογένεια Bulgari κατάγεται από την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, από όπου ο Σωτήριος Βούλγαρης μετανάστευσε στην Ιταλία ιδρύοντας τον οίκο το 1884.

Παρά την παγκόσμια επιτυχία της επιχείρησης και τη μετέπειτα συνεργασία με τον όμιλο LVMH, η οικογένεια διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική καταγωγή της μέσω δωρεών και πρωτοβουλιών.

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Η ιστορία του Paolo Bulgari είναι συνδεδεμένη με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους οίκους υψηλής κοσμηματοποιίας στον κόσμο, αλλά οι ρίζες της οικογένειάς του βρίσκονται πολύ μακριά από τη Ρώμη, στα ορεινά της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. Από την ελληνική επαρχία και την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας έως τις πολυτελείς βιτρίνες της Via Condotti και την παγκόσμια αγορά του luxury, η οικογένεια Bulgari κατάφερε να χτίσει μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια ενός επιχειρηματικού success story.

Ο Paolo Bulgari, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2026 σε ηλικία 89 ετών, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τρίτης γενιάς της οικογένειας. Με τη δημιουργική του ματιά, την αγάπη για τους πολύτιμους λίθους και την επιχειρηματική του διορατικότητα, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της αισθητικής και της διεθνούς ταυτότητας του οίκου, σε μια περίοδο που η ιταλική πολυτέλεια αποκτούσε παγκόσμια απήχηση.

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Από την Παραμυθιά στην Ιταλία: Η ιστορία του Sotirio Bulgari

Πίσω από το όνομα Bulgari βρίσκεται ο Σωτήριος Βούλγαρης, γνωστός στην Ιταλία ως Sotirio Bulgari, ο οποίος γεννήθηκε στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας και ξεκίνησε την πορεία του ως τεχνίτης αργυροχρυσοχοΐας. Στα τέλη του 19ου αιώνα εγκατέλειψε την Ελλάδα και ταξίδεψε στην Ιταλία, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και ένα διαφορετικό μέλλον.

Το 1884 ίδρυσε στη Ρώμη το πρώτο κατάστημα της οικογένειας, βάζοντας τις βάσεις για την επιχείρηση που θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους οίκους κοσμημάτων διεθνώς. Η τεχνική του, η γνώση των υλικών και η αισθητική του αποτέλεσαν την αφετηρία μιας πορείας που συνεχίστηκε από τις επόμενες γενιές.

Η ιστορία του Sotirio δεν ήταν απλώς η ιστορία ενός Έλληνα μετανάστη που πέτυχε στην Ιταλία. Ήταν η απαρχή μιας οικογενειακής παράδοσης που συνδύασε την τεχνική της χειροποίητης δημιουργίας με την τέχνη, την αρχιτεκτονική και την επιχειρηματικότητα.

Ο Paolo Bulgari και η ζωή μέσα στον κόσμο των πολύτιμων λίθων

Ο Paolo Bulgari γεννήθηκε στη Ρώμη στις 8 Οκτωβρίου 1937 και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία κοσμημάτων αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας. Ήταν εγγονός του Sotirio Bulgari και γιος του Giorgio Bulgari, ενώ η οικογενειακή επιχείρηση είχε ήδη αποκτήσει σημαντική θέση στην ιταλική αγορά.

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Όπως αναφέρει το Associated Press η επαγγελματική του πορεία δεν ξεκίνησε μέσα από μια τυπική ακαδημαϊκή διαδρομή, αλλά μέσα από την ίδια την επιχείρηση. Το 1960 εντάχθηκε στον οίκο Bulgari, αρχικά ως ειδικός στους πολύτιμους λίθους, αποκτώντας βαθιά γνώση της ποιότητας, της κοπής, των χρωμάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Η ενασχόλησή του με τις πολύτιμες πέτρες δεν περιορίστηκε στην τεχνική πλευρά. Ο Paolo Bulgari αντιμετώπιζε τα κοσμήματα ως αντικείμενα τέχνης, με δική τους αισθητική, χαρακτήρα και προσωπικότητα. Αυτή η αντίληψη θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργική κατεύθυνση του οίκου τις επόμενες δεκαετίες.

Όταν η Ρώμη ζούσε τη «Dolce Vita»

Η δεκαετία του 1960 ήταν μια περίοδος που η Ρώμη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο λαμπερά κέντρα της διεθνούς κινηματογραφικής και κοινωνικής ζωής. Η «Dolce Vita», η κινηματογραφική παραγωγή, οι σταρ του Χόλιγουντ και η ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας διαμόρφωναν ένα νέο πρότυπο πολυτέλειας, το οποίο δεν περιοριζόταν στην υψηλή μόδα αλλά περιλάμβανε την τέχνη, τα κοσμήματα και τον τρόπο ζωής.

Η Via Condotti, όπου βρισκόταν το ιστορικό κατάστημα Bulgari, έγινε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν κοσμήματα με ιδιαίτερη αισθητική. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τον οίκο ήταν η Elizabeth Taylor, η οποία έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές θαυμάστριες των δημιουργιών του.

Η σχέση της Taylor με τα κοσμήματα Bulgari ήταν ιδιαίτερα στενή, ενώ η αγάπη της για τους πολύτιμους λίθους και οι εμφανίσεις της με δημιουργίες του οίκου συνέβαλαν στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας του. Η Ρώμη, εκείνη την εποχή, δεν αποτελούσε μόνο το κέντρο της ιταλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, αλλά και ένα σημείο συνάντησης της διεθνούς ελίτ.

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Ο Paolo Bulgari βρέθηκε σε μια εποχή που η πολυτέλεια άλλαζε πρόσωπο και, σταδιακά, ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οίκου, ο οποίος θα αποκτούσε μια αισθητική πολύ διαφορετική από εκείνη των παραδοσιακών γαλλικών κοσμηματοπωλείων.

Η αισθητική που έκανε την Bvlgari να ξεχωρίζει

Η δημιουργική ταυτότητα του Bulgari χαρακτηρίστηκε από την αγάπη για το χρώμα, τις έντονες αντιθέσεις, τα μεγάλα κοσμήματα και τις γεωμετρικές φόρμες. Σε αντίθεση με μια πιο διακριτική και παραδοσιακή προσέγγιση της υψηλής κοσμηματοποιίας, ο οίκος ανέπτυξε μια αισθητική που συνδύαζε την πληθωρικότητα με την αρχιτεκτονική αρμονία.

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Τα σμαράγδια, τα ζαφείρια, τα ρουμπίνια και άλλοι πολύτιμοι λίθοι συχνά συνδυάζονταν σε απρόσμενες χρωματικές αντιθέσεις, ενώ το χρυσό αποκτούσε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι κοπές cabochon, με τη λεία και στρογγυλεμένη επιφάνειά τους, αποτέλεσαν ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αισθητικής του οίκου.

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Η έμπνευση από την αρχαία Ρώμη, αλλά και από την ελληνική και ευρύτερη μεσογειακή καλλιτεχνική παράδοση, ήταν εμφανής στις δημιουργίες. Η αρχιτεκτονική, τα μνημεία, οι γεωμετρικές γραμμές και η ιστορική κληρονομιά της Ιταλίας λειτουργούσαν ως πηγές έμπνευσης, δίνοντας στα κοσμήματα έναν χαρακτήρα που δεν ακολουθούσε απλώς τις τάσεις της εποχής.

Ο Paolo Bulgari συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτής της αισθητικής, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του οίκου και τη σύνδεσή του με μια πιο τολμηρή, σύγχρονη εκδοχή της πολυτέλειας.

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Από την οικογενειακή επιχείρηση σε έναν διεθνή κολοσσό

Η ανάληψη της διοίκησης από τον Paolo Bulgari, τον αδελφό του Nicola και τον ξάδελφό τους Gianni, μετά τον θάνατο του Giorgio Bulgari το 1966, αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας. Ο Paolo ανέλαβε σταδιακά έναν ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο, ενώ το 1984 έγινε πρόεδρος του οίκου.

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Η επέκταση εκτός Ιταλίας είχε ήδη αρχίσει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Κατά τη δεκαετία του 1970, η Bulgari άνοιξε καταστήματα σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, η Γενεύη και το Μόντε Κάρλο, ενισχύοντας τη θέση της ως διεθνές brand πολυτελείας.

Η εταιρεία δεν περιορίστηκε πλέον στην κοσμηματοποιία. Η παρουσία της επεκτάθηκε στα ρολόγια, στα αρώματα, στα αξεσουάρ και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, με στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύμπαν πολυτέλειας.

Το 1995 η Bulgari εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, μια κίνηση που ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική της θέση και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

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Η συμφωνία με την LVMH και το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Bulgari

Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά κεφάλαια στην ιστορία του οίκου ήρθε το 2011, όταν η οικογένεια Bulgari συμφώνησε να μεταβιβάσει το πλειοψηφικό της πακέτο στον γαλλικό όμιλο LVMH, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πολυτελείας παγκοσμίως.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2011, σηματοδότησε μια νέα εποχή για την εταιρεία. Η οικογένεια συμφώνησε να ανταλλάξει τις μετοχές της με μετοχές της LVMH, με αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος οικογενειακός μέτοχος του γαλλικού ομίλου. Ο Paolo Bulgari και ο Nicola Bulgari διατήρησαν τότε τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα.

Η κίνηση αυτή επέτρεψε στον οίκο να αξιοποιήσει τη διεθνή δύναμη και τα κεφάλαια ενός μεγάλου ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την αναγνωρίσιμη δημιουργική του ταυτότητα. Η Bulgari εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα της παγκόσμιας πολυτέλειας.

Η Παραμυθιά που δεν έπαψε να αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του

Παρά τη διεθνή πορεία της οικογένειας και τη ζωή που συνδέθηκε με τη Ρώμη, η ελληνική καταγωγή της παρέμεινε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της. Η Παραμυθιά, η πόλη της Θεσπρωτίας από την οποία ξεκίνησε ο Sotirio Bulgari, δεν ήταν απλώς μια αναφορά στο οικογενειακό παρελθόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σουλίου, ο Paolo Bulgari είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά την Παραμυθιά το 1954, σε νεαρή ηλικία, και η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον ίδιο, καθώς ήρθε σε επαφή με τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του.

Ο δεσμός με την περιοχή διατηρήθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν, ενώ η οικογένεια Bulgari συνέβαλε με δωρεές και πρωτοβουλίες στην τοπική κοινωνία. Ανάμεσα στις σημαντικές παρεμβάσεις που συνδέονται με την οικογένεια είναι η στήριξη του ιστορικού Σχολείου Βούλγαρη, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την Παραμυθιά.

Το σχολείο, που συνδέεται με τη δωρεά της οικογένειας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχεδίων για τη μετατροπή του σε σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και παράδοσης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να διατηρηθεί η ιστορική κληρονομιά της οικογένειας και να συνδεθεί με την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Η σχέση της Bulgari με την Παραμυθιά είχε απασχολήσει και το 2024, όταν εκπρόσωποι του οίκου συναντήθηκαν στη Ρώμη με τον δήμαρχο Σουλίου, στο πλαίσιο συζητήσεων για την αξιοποίηση του ιστορικού σχολείου.

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Η προσφορά στην τέχνη και τα μνημεία της Ρώμης

Η δραστηριότητα του Paolo Bulgari δεν περιορίστηκε στην επιχειρηματική ανάπτυξη του οίκου. Η σχέση του με την τέχνη, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διατήρηση ιστορικών μνημείων αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας του.

Η Bulgari έχει συνδεθεί με σημαντικές πρωτοβουλίες αποκατάστασης μνημείων στη Ρώμη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Ισπανικά Σκαλιά, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας. Η υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέθηκε με την ευρύτερη φιλοσοφία της εταιρείας, η οποία αντλεί έμπνευση από την ιστορία και την καλλιτεχνική παράδοση της πόλης.

Παράλληλα, το 2019 ο Paolo Bulgari και η σύζυγός του ίδρυσαν φιλανθρωπικό οργανισμό με στόχο την υποστήριξη νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες, μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στη Ρώμη.

Το τελευταίο αντίο στον Paolo Bulgari

Ο Paolo Bulgari έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία της διεθνούς κοσμηματοποιίας. Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε, αναφερόμενη στην ανθρωπιά του, στο επιχειρηματικό του ταλέντο και στην αγάπη του για την Ιταλία, την οποία, όπως σημείωσε, υπήρξε πρεσβευτής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στη Βασιλική της Santa Croce in Gerusalemme στη Ρώμη. Στην τελετή παρέστη και ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ζ. Ντάνης, ως εκπρόσωπος της Παραμυθιάς, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που συνδεόταν με τον τόπο καταγωγής του παππού του.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρότι δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον Paolo Bulgari, θεώρησε αυτονόητη την παρουσία του στην τελετή, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της τοπικής κοινωνίας στην οικογένεια.

Ο Δήμος Σουλίου ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να τιμήσει τον Paolo Bulgari με την ονοματοδοσία δρόμου στην Παραμυθιά, ως συμβολική αναγνώριση της ιστορίας της οικογένειας και της σύνδεσής της με την περιοχή.

Η διαδρομή του Paolo Bulgari ξεκίνησε και εξελίχθηκε μακριά από τα ορεινά της Θεσπρωτίας, όμως η ιστορία της οικογένειάς του εξακολουθεί να συνδέει την Παραμυθιά με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας πολυτέλειας. Από τον τεχνίτη Sotirio Bulgari που ταξίδεψε στην Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Paolo Bulgari, ο οποίος συνέβαλε στη διεθνή καταξίωση του οίκου, η οικογενειακή ιστορία αποτελεί μια διαδρομή που συνδυάζει την ελληνική καταγωγή, την ιταλική δημιουργικότητα και τη διαχρονική αξία της τέχνης.

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