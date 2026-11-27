Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το Orient Express – Σε χλιδάτο ιδιωτικό βαγόνι αξίας 96.000 ευρώ τη βραδιά με μπάτλερ

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Το ζευγάρι διέμεινε στο ιδιωτικό βαγόνι L'Observatoire, το οποίο διαθέτει προσωπικό μπάτλερ και ιδιαίτερες ανέσεις.

Το κόστος της διαμονής στο συγκεκριμένο βαγόνι ανέρχεται στις 96.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση για τους επιβάτες.

Οι δύο ταξιδιώτες μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη διαδρομή, κατά την οποία απόλαυσαν γεύματα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Το ταξίδι τους στην Ευρώπη περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολλές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι και η Βενετία.

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Ένα ταξίδι που θυμίζει σκηνές από κινηματογραφική ταινία πραγματοποίησαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιλέγοντας το θρυλικό Orient Express για τη μετακίνησή τους από το Παρίσι στη Βενετία. Το ζευγάρι μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από την πολυτελή εμπειρία, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοστίζει 96.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Η 42χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είχαν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο ιδιωτικό βαγόνι, απολαμβάνοντας απόλυτη ιδιωτικότητα και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής δείπνησαν, ήπιαν κοκτέιλ και έπαιξαν χαρτιά, επιλέγοντας παράλληλα ιδιαίτερα κομψές εμφανίσεις για τη βραδιά.

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Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ένα σατέν μεταξωτό μίνι φόρεμα σε απόχρωση σαμπάνιας, δημιουργία του οίκου De La Vali, με τιμή περίπου 790 ευρώ. Ο Τζάστιν Τριντό επέλεξε ένα λευκό σμόκιν.

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το Orient Express – Σε χλιδάτο ιδιωτικό βαγόνι αξίας 96.000 ευρώ τη βραδιά με μπάτλερ

Η χρυσή μπανιέρα, ο προσωπικός μπάτλερ και οι ανέσεις του ιδιωτικού βαγονιού

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η τραγουδίστρια ξεχώρισαν οι εικόνες από το πολυτελές μπάνιο της, όπου απόλαυσε το μπάνιο της σε μια εντυπωσιακή χρυσή μπανιέρα. Σε άλλα βίντεο εμφανίζεται να χαζεύει το τοπίο έξω από το παράθυρο του τρένου, ενώ ένας προσωπικός μπάτλερ βρισκόταν διαρκώς στη διάθεση του ζευγαριού, φροντίζοντας ακόμη και για την προετοιμασία του μπάνιου της.

Η επιλογή τους ήταν το L’Observatoire, ένα αποκλειστικό ιδιωτικό βαγόνι που εντάχθηκε στην υπηρεσία την προηγούμενη χρονιά. Στο εσωτερικό του διαθέτει υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, τραπεζαρία και βιβλιοθήκη με περίπου 1.000 βιβλία. Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελούν οι φεγγίτες με ειδικούς υαλοκαθαριστήρες, ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν τη θέα ακόμη και όταν βρέχει.

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το Orient Express – Σε χλιδάτο ιδιωτικό βαγόνι αξίας 96.000 ευρώ τη βραδιά με μπάτλερ Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το Orient Express – Σε χλιδάτο ιδιωτικό βαγόνι αξίας 96.000 ευρώ τη βραδιά με μπάτλερ

Στις παροχές περιλαμβάνονται επίσης απεριόριστο χαβιάρι και σαμπάνια, ενώ το βαγόνι βρίσκεται στο πίσω μέρος της αμαξοστοιχίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη απομόνωση από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Κατά την άφιξή τους στη Βενετία, η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και χρυσά κουμπιά, το οποίο συνδύασε με μπαλαρίνες. Η τραγουδίστρια αποβιβάστηκε κρατώντας από το χέρι τον Τζάστιν Τριντό.

Το ταξίδι τους στην Ευρώπη συνεχίζεται, με το ζευγάρι να έχει επισκεφθεί μέχρι στιγμής τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι και τη Βενετία, απολαμβάνοντας διακοπές με ιδιαίτερα πολυτελείς επιλογές.

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