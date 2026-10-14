Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή και τις αβεβαιότητες σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον εφοδιασμό.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο παρουσιάζει άνοδο, ενώ η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο εποχικό μέσο όρο.

Η Ελλάδα καλύπτει τις ανάγκες της μέσω εισαγωγών φυσικού αερίου και υγροποιημένου αερίου, καθώς δεν διαθέτει υπόγειες αποθήκες μεγάλης κλίμακας για την αποθήκευση καυσίμων.

Οι τελικές τιμές των καυσίμων στην αντλία διαμορφώνονται από το κόστος διύλισης, τους φόρους και την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Η μελλοντική ενεργειακή επάρκεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα των εισαγωγών και τη συνολική διαχείριση της ζήτησης.

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Στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, το Brent κινήθηκε κοντά στα 106,58 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 94,94 δολάρια. Πρόκειται για ενδοσυνεδριακές τιμές που μπορούν να μεταβληθούν. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και οι προσδοκίες για την προσφορά πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Φυσικό αέριο: η μεγάλη ανησυχία

Το ευρωπαϊκό συμβόλαιο φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF βρισκόταν στις 13 Οκτωβρίου περίπου στα 87,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει την ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία και τη θέρμανση, χωρίς όμως να μεταφέρεται αυτομάτως και στον ίδιο βαθμό σε κάθε λογαριασμό.

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Οι αποθήκες της Ευρώπης

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα μέσα Οκτωβρίου τοποθετούν την πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών περίπου στο 73,9%, σημαντικά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο που αναφέρεται κοντά στο 92%. Οι αποθήκες αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα και όχι τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας: η Ευρώπη εξακολουθεί να εισάγει φυσικό αέριο μέσω αγωγών και LNG.

Τι μεταδίδουν τα ξένα μέσα

Το Reuters εστιάζει στον κίνδυνο παρατεταμένων υψηλών τιμών και στις διαταραχές του εφοδιασμού, ενώ οι Financial Times επισημαίνουν την ισχυρή άνοδο του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και τον ανταγωνισμό Ευρώπης και Ασίας για φορτία LNG. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών δεν αποτελούν βέβαιη πρόβλεψη: εξαρτώνται από τον καιρό, τη γεωπολιτική κατάσταση και τις πραγματικές ροές ενέργειας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο από εισαγωγές αγωγών και υγροποιημένου αερίου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τη Ρεβυθούσα και τις περιφερειακές διασυνδέσεις. Δεν διαθέτει υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου αντίστοιχης κλίμακας με εκείνες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι δεξαμενές LNG και τα αποθέματα καυσίμων έχουν διαφορετικό ρόλο από τις εποχικές υπόγειες αποθήκες. Για συγκεκριμένες σημερινές ποσότητες αποθεμάτων απαιτούνται επικαιροποιημένα επίσημα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ και των αρμόδιων αρχών.

Βενζίνη, ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης

Η διεθνής τιμή του αργού δεν ταυτίζεται με την τελική λιανική τιμή στην αντλία. Στην Ελλάδα παρεμβάλλονται το κόστος διύλισης, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, η διανομή και οι φόροι. Χωρίς σημερινό δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων δεν είναι ασφαλές να αναφερθεί ως επιβεβαιωμένη μια πανελλαδική μέση τιμή βενζίνης, ντίζελ ή πετρελαίου θέρμανσης.

Τρία σενάρια για τον χειμώνα 2026-2027

Σε έναν ήπιο χειμώνα και με ομαλές εισαγωγές LNG, η ζήτηση θα μπορούσε να παραμείνει διαχειρίσιμη. Ένας παρατεταμένος ψυχρός χειμώνας θα αύξανε τις αναλήψεις από τις αποθήκες και την πίεση στις τιμές. Νέες σοβαρές διακοπές στις ενεργειακές ροές θα δημιουργούσαν ακόμη δυσμενέστερο περιβάλλον. Για τα ελληνικά νοικοκυριά το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί επίσης από τα τιμολόγια προμηθευτών, την κατανάλωση και τα όποια μέτρα στήριξης.

Το κρίσιμο ερώτημα

Η ασφάλεια εφοδιασμού δεν μετριέται μόνο από την πληρότητα των αποθηκών, αλλά και από την επάρκεια εισαγωγών, τις υποδομές, τις διασυνδέσεις και τη δυνατότητα περιορισμού της κατανάλωσης. Για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ομαλή τροφοδοσία και να περιοριστεί η μετακύλιση των διεθνών αυξήσεων στους καταναλωτές.

Πηγές προς διασταύρωση: Reuters, Financial Times, Gas Infrastructure Europe (AGSI+), ENTSOG, ΔΕΣΦΑ, ελληνικό Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οι αριθμοί αφορούν τις αναφερόμενες χρονικές στιγμές και δεν συνιστούν τιμές κλεισίματος.