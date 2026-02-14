Η Ευρώπη αυξάνει θεαματικά τις αμυντικές της δαπάνες και, σύμφωνα με την διεθνή εφημερίδα Politico, αποκτά για πρώτη φορά μετά από χρόνια την αυτοπεποίθηση να «σηκώσει κεφάλι» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα από το Μόναχο είναι σαφές: η γηραιά ήπειρος επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της.

Στη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στη Γερμανία, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Όπως επισημαίνει το Politico, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι εμφανίστηκαν πιο αποφασισμένοι από ποτέ να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου, σε μια συγκυρία όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα κλιμακώνεται.

Advertisement

Advertisement

Το Politico καταγράφει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς τα τελευταία χρόνια, ανταποκρινόμενες τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στις πιέσεις από τις ΗΠΑ για μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΝΑΤΟ.

Από την εξάρτηση στην «στρατηγική ωρίμανση»

Για δεκαετίες, η ευρωπαϊκή ασφάλεια στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην αμερικανική ομπρέλα. Σήμερα, όμως, σύμφωνα με το Politico, η συζήτηση μετατοπίζεται: όχι μόνο για περισσότερα χρήματα στην άμυνα, αλλά για κοινή βιομηχανική πολιτική, στρατηγική αυτονομία και ενιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό.

Ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μιλώντας στο Politico στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου, εκτιμούν ότι η Ευρώπη «μαθαίνει να λειτουργεί ως γεωπολιτική δύναμη». Η αύξηση των δαπανών δεν είναι απλώς λογιστικό μέγεθος· είναι πολιτικό μήνυμα.

Η διατλαντική σχέση σε νέα φάση

Παρότι οι δεσμοί με τις ΗΠΑ παραμένουν στρατηγικοί, το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη δεν θέλει πλέον να εμφανίζεται ως «δευτερεύων παίκτης». Η ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας της δίνει διαπραγματευτικό βάρος και περιθώριο πρωτοβουλιών.

Το Politico σημειώνει ότι η συζήτηση στο Μόναχο δεν ήταν συγκρουσιακή, αλλά ρεαλιστική: οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν πως η αμερικανική στήριξη είναι κρίσιμη, ωστόσο επιδιώκουν να μειώσουν τη μονομερή εξάρτηση.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Ευρώπη δεν απομακρύνεται από τις ΗΠΑ – ωριμάζει πολιτικά και στρατηγικά. Και, όπως σχολιάζει το Politico, αυτό ίσως είναι το πιο ουσιαστικό μήνυμα της φετινής Διάσκεψης του Μονάχου.

Πηγή: POLITICO