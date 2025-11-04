Ο νέος ηγέτης του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν, εξαπέλυσε πυρά κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και κατά του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη αναφορικά με τον Ευρασιατικό διασυνδετήριο αγωγό (EuroAsia Interconnector) επικρίνοντας την ελληνική πλευρά για τις αποφάσεις στον τομέα της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή και θαλάσσια δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερχιουρμάν αναφέρθηκε στο έργο διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ «Great Sea Interconnector» και σε άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις προσπάθειες που κατά την άποψή του αγνοούν τα κυριαρχικά δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού. «Αυτό που είπαμε είναι σαφές: οι Τουρκοκύπριοι είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους αυτού του νησιού και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και χωρίς τη συγκατάθεσή μας», τόνισε.

Advertisement

Advertisement

Ο ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός (EuroAsia Interconnector) είναι μια προτεινόμενη διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μέσω της μακρύτερης υποθαλάσσιας ηλεκτρικής τροφοδοσίας στον κόσμο. Το καλώδιο μήκους 287 χλμ. θα συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο. η Κύπρος θα συνδεθεί με τη Ελλάδα στην Κρήτη. Από την Κρήτη, ένα υπάρχον καλώδιο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της Πελοποννήσου με την ηπειρωτική Ελλάδα, παρέχοντας σύνδεση με το πανευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αγνοεί τα υποτιθεμένα πολιτικά και εδαφικά δικαιώματά της.

Επιπλέον, ο Ερχιουρμάν επέκρινε τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για αυτό που χαρακτήρισε ως αντιφατική συμπεριφορά, ζητώντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το κυπριακό ενώ συμμετέχει σε περιφερειακές ενεργειακές συνεργασίες που αποκλείουν τους Τουρκοκύπριους. «Η απόφαση του κ. Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου στην Κύπρο μέσω υποθαλάσσιας οδού, αποκλείοντας για άλλη μια φορά τους Τουρκοκύπριους, δεν αποτελεί θετικό σημάδι όσον αφορά την ειλικρίνεια», σημείωσε ο Ερχιουρμάν.

Ο Τουρκοκύπριος πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα γνήσιο κλίμα συμφιλίωσης εάν η μία πλευρά συνεχίζει να παραγκωνίζεται από τις βασικές πολιτικές και οικονομικές συζητήσεις. «Μια λύση στην Κύπρο μπορεί να βασιστεί μόνο στον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότητα. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα κλίμα λύσης μέσω πρωτοβουλιών που αγνοούν τον τουρκοκυπριακό λαό, ιδίως εκείνων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες για διαρκή σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή», πρόσθεσε.

Δείτε ακόμα: