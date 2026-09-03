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Τα μέτρα προβλέπουν εικοσιτετράωρη ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας και του στρατού έως τις 24 Δεκεμβρίου, με στόχο τον περιορισμό των κλοπών και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η απόφαση ελήφθη μετά από βίαια επεισόδια τον Ιούλιο και την αναγνώριση ότι τα προηγούμενα μέτρα δεν επαρκούσαν για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι αστυνομικές δυνάμεις διαθέτουν πλέον διευρυμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απομάκρυνσης υπόπτων από την περιοχή, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η πρώτη αξιολόγηση των μέτρων.

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Σε «κόκκινη ζώνη» μετατράπηκε η περιοχή γύρω από το Κολοσσαίο στη Ρώμη, καθώς οι ιταλικές Αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας λόγω της αύξησης περιστατικών εγκληματικότητας στην περιοχή.

Η απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη Αυγούστου και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 24 Δεκεμβρίου. Προβλέπει ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας σε 24ωρη βάση, αλλά και τη συνδρομή του στρατού. Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλα σημεία με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως ο κεντρικός σταθμός Termini, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και η Santa Maria Maggiore.

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Η εξέλιξη έρχεται μετά από περιστατικό τον Ιούλιο, όταν περίπου 50 νεαροί επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, με τη χρήση και πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για αύξηση των λεγόμενων «αρπακτικών εγκλημάτων», όπως οι κλοπές, αλλά και της διακίνησης ναρκωτικών, αποδίδοντας την κατάσταση στην ευρύτερη υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία Αμερικανίδας τουρίστριας που επισκέφθηκε πρόσφατα το Κολοσσαίο. «Η ασφάλεια εδώ είναι αυξημένη, αλλά μόλις είδα μια γυναίκα να πέφτει θύμα κλοπής από πορτοφολά», δήλωσε στο CNN. Όπως ανέφερε, ο δράστης είχε προλάβει να εξαφανιστεί πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές. «Μας είπαν στο ξενοδοχείο μας να μην ερχόμαστε εδώ τη νύχτα, οπότε έχουμε αποφύγει την περιοχή».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο για την ασφάλεια στη Ρώμη, Λαμπέρτο Τζιανίνι, ένας από τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στην αύξηση των περιστατικών είναι και ο νέος σταθμός του μετρό στο Κολοσσαίο, ο οποίος άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2025. Όπως υποστηρίζει, ο σταθμός έχει γίνει δίοδος για περιθωριοποιημένους νέους που κατευθύνονται προς το ιστορικό κέντρο και στοχοποιούν τουρίστες και κατοίκους.

Η σχετική απόφαση αναφέρει ότι τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μιας «σοβαρής έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας». Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις αποκτούν διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να απομακρύνουν από την περιοχή άτομα που θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση προβλημάτων.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται έκθεση που θα αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα της «κόκκινης ζώνης» στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.