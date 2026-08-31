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Το παλάτσο του 16ου αιώνα παραμένει οικογενειακή κατοικία της αριστοκρατικής οικογένειας Ruspoli, η οποία υποδέχεται προσωπικά τους επισκέπτες της.

Τα έσοδα από τη φιλοξενία καλύπτουν τα υψηλά έξοδα συντήρησης του κτιρίου, καθώς η οικογένεια επιδιώκει να μοιραστεί την ιστορική κληρονομιά της.

Οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο Castello Ruspoli στο Cerveteri, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και γεύματα.

Οι τιμές διαμονής ξεκινούν από τα 470 δολάρια ανά βραδιά, ενώ παρέχονται υπηρεσίες πρωινού και μπάτλερ.

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Η αιώνια πόλη, μία κλασική και αγαπαημένη ταξιδιωτική επιλογή για όσους αγαπούν την ιταλική φινέτσα, τις ιταλικές σπεσιαλιτέ και την πλούσια ιστορία, ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο. Για όσους θέλουν να ζήσουν μια πραγματικά αριστοκρατική εμπειρία στη Ρώμη και να ξεφύγουν από τα συνηθησμένα, υπάρχει μια ιδιαίτερη επιλογή διαμονής: η Ruspoli Bonaparte Residence.

Το ιστορικό παλάτσο του 16ου αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης και διαθέτει τέσσερις πολυτελείς σουίτες, διακοσμημένες με αντίκες, ταπισερί, μαρμάρινες λεπτομέρειες, κρυστάλλινους πολυελαίους και έργα τέχνης. Η ιδιαιτερότητά του, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στην ιστορία και την πολυτέλεια, αλλά στο γεγονός ότι εξακολουθεί να αποτελεί οικογενειακή κατοικία της αριστοκρατικής οικογένειας Ruspoli.

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Πηγή: residenzaruspolibonaparte.com

Πηγή: residenzaruspolibonaparte.com

Οι επισκέπτες μπορούν μάλιστα να συναντήσουν τις ιδιοκτήτριες, την πριγκίπισσα Giacinta Ruspoli και τη μητέρα της, πριγκίπισσα Maria Pia.

‘We like to mingle with people’: The Italian princess who has tourists stay in her palace. Guests live like royalty at Rome’s historic Ruspoli Bonaparte Residence,. 16th-century palazzo hosts princesses offer luxury accommodation & aristocratic life taste.https://t.co/A7hyke4ohT August 31, 2026

Όπως αναφέρει στο CNN η Giacinta., «Θεωρούμε τους εαυτούς μας απλώς φύλακες του Palazzo Ruspoli Bonaparte. Δεν μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε οι ιδιοκτήτριές του».

Πηγή: residenzaruspolibonaparte.com

Πηγή: residenzaruspolibonaparte.com

«Η οικογένειά μου θέλει να μοιραστεί με όλους αυτή την ομορφιά που μας έχει κληροδοτηθεί. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας και των παραδόσεων της Ιταλίας. Μας αρέσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, ανοίγοντας τις πόρτες του ίδιου μας του σπιτιού».

Η τιμή για μία από τις σουίτες ξεκινά περίπου από 470 δολάρια τη βραδιά, με πρωινό και υπηρεσία μπάτλερ, ενώ ολόκληρο το παλάτσο μπορεί να ενοικιαστεί αποκλειστικά από 4.000 ευρώ τη νύχτα.

Η Giacinta αναφέρει ότι πολλοί από τους επισκέπτες είναι Αμερικανοί που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά έναν κόσμο αριστοκρατίας που δεν υπάρχει στην ίδια μορφή στις ΗΠΑ.

«Μας επιλέγουν επειδή θέλουν να απολαύσουν μια πριγκιπική διαμονή και ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την ιστορία του χώρου και των ευγενών που εξακολουθούν να ζουν εδώ, όπως η μητέρα μου κι εγώ. Η Αμερική δεν έχει ιστορία ή κληρονομιά αριστοκρατίας».

Η οικογένεια χρησιμοποιεί τα έσοδα από τη φιλοξενία για τη συντήρηση του ιστορικού κτιρίου, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και απαιτεί πλήθος αδειών.

Στην εμπειρία περιλαμβάνονται επίσης ξεναγήσεις στο Castello Ruspoli στο Cerveteri, περίπου 48 χιλιόμετρα από τη Ρώμη. Το κάστρο του 16ου αιώνα ανακαινίζεται ώστε να λειτουργήσει ως boutique ξενοδοχείο 10 σουιτών, ενώ ήδη φιλοξενεί ιδιωτικά δείπνα, εκδηλώσεις και γυρίσματα.

«Τα Σαββατοκύριακα παίρνουμε τους επισκέπτες που διαμένουν στη Ρώμη για να επισκεφθούν το κάστρο στο Cerveteri και, κατόπιν αιτήματος, μπορούν να απολαύσουν ιδιωτικά δείπνα στη λότζια, με τα καλύτερα αυθεντικά πιάτα της περιοχής», λέει η Giacinta.

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