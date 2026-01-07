Το πρώτο βήμα θα είναι η σταθεροποίηση της Βενεζουέλας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας πως η ανάκαμψη θα είναι το δεύτερο- ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα συνάντηση με τη Δανία σχετικά με τη Γροιλανδία.

Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ θα πωλούν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα «στην αγορά σε τιμές αγοράς». Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το πώς θα διανέμονται τα έσοδα ώστε αυτό να γίνεται με τρόπο που να ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας, πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως εναπόκειται στον ίδιο τον λαό να μεταμορφώσει τη χώρα του- ενώ διευκρίνισε πως η Βενεζουέλα θέλει να περιλαμβάνεται στη συμφωνία και το πετρέλαιο από ένα από τα τάνκερ που κατελήφθησαν από τις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

«Έχουμε πολλούς μοχλούς πίεσης για το μέτωπο της σταθεροποίησης» πρόσθεσε, τονίζοντας πως διασφαλιστεί πως «αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο».

Περιέγραψε τη δεύτερη φάση της στρατηγικής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως «ανάκαμψη», η οποία θα περιλαμβάνει αμνηστίες για ηγέτες της αντιπολίτευσης και μετά «μετάβαση», χωρίς περαιτέρω λεπτομερειες.

Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας «κατανοούν πως ο μόνος τρόπος που μπορούν να κινήσουν πετρέλαιο και να παράγουν έσοδα και να μην έχουν οικονομική κατάρρευση είναι αν συνεργαστούν και δουλέψουν με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε- ενώ, όσον αφορά στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του Μαδούρο, είπε ότι οι ΗΠΑ κατέβαλαν επανειλημμένες προσπάθειες να προχωρήσουν οι εξελίξεις χωρίς να χρειαστεί να αιχμαλωτιστεί ο Μαδούρο. «Αυτές ήταν δυστυχώς ανεπιτυχείς» σημείωσε σχετικά.

Όσον αφορά στη Γροιλανδία, για την οποία ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα πει πως θα ήθελε να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να ρισκάρουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ χρησιμοποιώντας στρατιωτικά μέσα, πως «αν ο πρόεδρος διαπιστώσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο κάθε πρόεδρος διατηρεί την επιλογή να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, που είμαι τώρα, αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε…πάντα προτιμούμε να το τακτοποιούμε με διαφορετικούς τρόπους».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, είπε πως η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε στενή επαφή με το Καράκας: «Συνεχίζουμε να είμαστε σε στενή επαφή με τις μεταβατικές αρχές και οι αποφάσεις τους θα συνεχίσουν να υπαγορεύονται από τις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τη Βενεζουέλα και την πετρελαϊκή βιομηχανία για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, το οποίο βρισκόταν σε πλοία. Υπάρχει «μακροπρόθεσμο σχέδιο» τονίστηκε σχετικά.

Advertisement

Ως προς το

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

Advertisement