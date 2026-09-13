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Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε περιστατικά κατά τις οντισιόν όπου δέχτηκε ανάρμοστες προτάσεις, τις οποίες απέρριψε αποφασιστικά για να προστατεύσει την αξιοπρέπειά της.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Μπούλοκ εξήγησε την απόφασή της να εγκαταλείψει τις ρομαντικές κομεντί για να στραφεί σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.

Αυτή η συνειδητή επιλογή την οδήγησε στη συμμετοχή της στην ταινία Crash, η οποία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2006.

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μελλοντική της επιστροφή στη μεγάλη οθόνη μέσω του σίκουελ της ταινίας Practical Magic.

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Για την επαγγελματική της διαδρομή στον χώρο του θεάματος μίλησε η Σάντρα Μπούλοκ σε συζήτηση που είχε με την Τζένιφερ Άνιστον. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα πρώτα βήματα της καριέρας της και στην περίοδο που αποφάσισε πως δεν ήθελε πλέον να διεκδικεί ρόλους σε οντισιόν όπου ερχόταν αντιμέτωπη με «ανώμαλους», όπως τους χαρακτήρισε, οι οποίοι της ζητούσαν ακόμη και να «κατεβάσει το παντελόνι της».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Interview, με τις δύο ηθοποιούς να μιλούν ως συνάδελφοι αλλά και στενές φίλες. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επιστροφή της Μπούλοκ στη μεγάλη οθόνη, η απόφασή της να συμμετάσχει στο σίκουελ του «Practical Magic», το οποίο χαρακτήρισε «επιστολή αγάπης» προς την κόρη της, αλλά και η εμπειρία του να βρίσκεται κάποιος διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

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Η Άνιστον θέλησε να μάθει από τη φίλη της αν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία αποφάσισε συνειδητά ποια κατεύθυνση ήθελε να δώσει στην καριέρα της ή αν η επαγγελματική της πορεία διαμορφώθηκε περισσότερο φυσικά, μέσα από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν.

Sandra Bullock calls out 'every pervert' in auditions in explosive interview https://t.co/2ITzTPB7Fr pic.twitter.com/h7cJ3tD3Nk September 12, 2026

Απαντώντας, η Μπούλοκ θυμήθηκε τα χρόνια που ζούσε στη Νέα Υόρκη και εργαζόταν ως σερβιτόρα. Όπως περιέγραψε, εκείνη την εποχή πήγαινε σε κάθε είδους οντισιόν και συχνά ερχόταν αντιμέτωπη με ανθρώπους που της ζητούσαν να κατεβάσει το παντελόνι της.

«Πήγαινα σε οντισιόν για κάθε ανώμαλο που υπήρχε, που μου ζητούσε να κατεβάσω το παντελόνι μου. Κι εγώ έλεγα: “Όχι, αυτός ο ρόλος δεν είναι για μένα”. Προσπαθούσα να ανέβω βήμα βήμα. Κάθε ηθοποιός που δουλεύει πιστεύει ότι μπορεί να μην ξαναδουλέψει ποτέ, οπότε παίρνεις ό,τι μπορείς και προσπαθείς να το αξιοποιήσεις όσο καλύτερα γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε στη συνέχεια ότι υπήρξε μία περίοδος κατά την οποία πήρε μια από τις πιο συνειδητές αποφάσεις της σχετικά με την καριέρα της: να απομακρυνθεί από τις ρομαντικές κομεντί. Όπως εξήγησε, αυτή ήταν «η μόνη φορά που λειτούργησα πραγματικά με συγκεκριμένο σχέδιο για την καριέρα μου». Η ίδια αποφάσισε να αφήσει στην άκρη το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος, καθώς δεχόταν έντονη κριτική για τις συγκεκριμένες ταινίες.

«Είπα: “Πρέπει να σταματήσω τώρα με τις ρομαντικές κομεντί”, γιατί δεχόμουν πάρα πολλή κριτική γι’ αυτές. Και τότε ανέλαβα έναν ρόλο σε μια ταινία που λεγόταν “Crash”», εξήγησε.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της. Το «Crash» απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2006. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Μπούλοκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των βραβείων Όσκαρ, αυτή τη φορά για έναν από τους πιο αναγνωρισμένους ρόλους της. Για την ερμηνεία της στην ταινία «The Blind Side» κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter