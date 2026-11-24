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Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τεχνικό σχολείο της πόλης Κραγκούγιεβατς στη Σερβία, όταν ένας 17χρονος μαθητής μπήκε με όπλο στο σχολείο του και άρχισε να πυροβολεί συμμαθητές του και καθηγητές με πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος. .

Αστυνομικοί που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν. Τραυματίες είναι δύο καθαρίστριες, η μία φέρει τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ η άλλη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και διενεργούν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2023 η Σερβία συγκλονίστηκε από την πολύνεκρη τραγωδία στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι, όταν ένας 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας συνολικά 10 ανθρώπους —εννέα μαθητές και τον φύλακα του σχολείου— και τραυματίζοντας άλλους έξι.